Seçmenlerin sosyal medya kullanım eğilimleri araştırıldı! Instagram'da MHP'li seçmenler birinci oldu

Politikanın en çok konuşulduğu yerlerden biri sosyal medya olurken, Optimar Araştırma sosyal medya platformları ile parti eğilimleri arasındaki ilişkiyi inceledi. Buna göre; Facebook'ta AK Partili seçmenler birinci sırada gelirken, Twitter'da İYİ Partili, Instagram'da da MHP'li seçmenler birinci sırada yer aldı.

Sosyal medya platformu Twitter son günlerde hem İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hem de MHP lideri Devlet Bahçeli'nin bazı paylaşımlarına kısıtlama getirdi.

KULLANICILARIN SOSYAL MEDYA EĞİLİMLERİ ARAŞTIRILDI

Sosyal medya ağlarının siyasete etkisi tartışma konusu yaratırken, Optimar Araştırma sosyal medya platformları ile parti eğilimleri arasındaki ilişkiyi araştırdı. 12-20 Ocak tarihlerinde yapılan çalışmada dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı.

FACEBOOK'TA AK PARTİ ÖNDE

AK Partili seçmenin çoğunluklu olarak Facebook'u kullandığı ortaya çıkarken, sırasıyla onları MHP, CHP ve İYİ Partili seçmeni takip etti.

INSTAGRAM'DA MHP SÜRPRİZİ

Dünya üzerinde en çok kullanılan sosyal medya platformlarından Instagram'da ise MHP'liler ilk sırada yer aldı. MHP'yi sırasıyla CHP, AK Parti, HDP ve İYİ Partililer izledi.

TWİTTER'DA MUHALEFETİN ÜSTÜNLÜĞÜ

Muhalefet seçmeninin daha çok Twitter'da öne çıktığı görülürken; araştırmanın sonuçlarına göre İYİ Partililer ve HDP'liler ilk iki sırada konumlandı. CHP üçüncü, MHP dördüncü sırada yer alırken, AK Parti seçmeni ise son sırada yer aldı.

YOUTUBE'DA MHP, TİKTOK'TA HDP

Youtube ve TikTok'ta ise kullanıcıların diğer sosyal medya platformlarına göre siyasetle ilişkileri daha düşük düzeyde kaldı. Youtube'da MHP seçmeni TikTok'ta ise HDP seçmeni ilk sırada yer aldı.