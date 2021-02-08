Seçmenlerin sosyal medya kullanım eğilimleri araştırıldı! Instagram'da MHP'li seçmenler birinci oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Seçmenlerin sosyal medya kullanım eğilimleri araştırıldı! Instagram'da MHP'li seçmenler birinci oldu

08.02.2021 11:20 | Son Güncelleme: 08.02.2021 11:45
Seçmenlerin sosyal medya kullanım eğilimleri araştırıldı! Instagram'da MHP'li seçmenler birinci oldu

Politikanın en çok konuşulduğu yerlerden biri sosyal medya olurken, Optimar Araştırma sosyal medya platformları ile parti eğilimleri arasındaki ilişkiyi inceledi. Buna göre; Facebook'ta AK Partili seçmenler birinci sırada gelirken, Twitter'da İYİ Partili, Instagram'da da MHP'li seçmenler birinci sırada yer aldı.

Sosyal medya platformu Twitter son günlerde hem İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hem de MHP lideri Devlet Bahçeli'nin bazı paylaşımlarına kısıtlama getirdi.

KULLANICILARIN SOSYAL MEDYA EĞİLİMLERİ ARAŞTIRILDI

Sosyal medya ağlarının siyasete etkisi tartışma konusu yaratırken, Optimar Araştırma sosyal medya platformları ile parti eğilimleri arasındaki ilişkiyi araştırdı. 12-20 Ocak tarihlerinde yapılan çalışmada dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı.

FACEBOOK'TA AK PARTİ ÖNDE

AK Partili seçmenin çoğunluklu olarak Facebook'u kullandığı ortaya çıkarken, sırasıyla onları MHP, CHP ve İYİ Partili seçmeni takip etti.

INSTAGRAM'DA MHP SÜRPRİZİ

Dünya üzerinde en çok kullanılan sosyal medya platformlarından Instagram'da ise MHP'liler ilk sırada yer aldı. MHP'yi sırasıyla CHP, AK Parti, HDP ve İYİ Partililer izledi.

TWİTTER'DA MUHALEFETİN ÜSTÜNLÜĞÜ

Muhalefet seçmeninin daha çok Twitter'da öne çıktığı görülürken; araştırmanın sonuçlarına göre İYİ Partililer ve HDP'liler ilk iki sırada konumlandı. CHP üçüncü, MHP dördüncü sırada yer alırken, AK Parti seçmeni ise son sırada yer aldı.

YOUTUBE'DA MHP, TİKTOK'TA HDP

Youtube ve TikTok'ta ise kullanıcıların diğer sosyal medya platformlarına göre siyasetle ilişkileri daha düşük düzeyde kaldı. Youtube'da MHP seçmeni TikTok'ta ise HDP seçmeni ilk sırada yer aldı.

Haber Yorumları (3)
MEHMET: Ben hdp den baska harbi bi parti tanimam.
Cevap Yaz Yayından Kaldır
MECZUP: mevsimi geldiğinde bir yerlere kar yağacak
Cevap Yaz Yayından Kaldır
AAA: Ne alaka miletün kafasının üstende mhp yazımı var saçma sapan anketten ibaret. Birinci hangi parti okursa olsun saçma bir mantık anketi
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Ali Çelebi Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Buse Varol Merve Dizdar Selami Şahin
Spor Ozan Tufan Cenk Tosun Deniz Türüç Fatih Terim Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kaza İzmir Jandarma Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Seçmenlerin sosyal medya kullanım eğilimleri araştırıldı! Instagram'da MHP'li seçmenler birinci oldu - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.2.2021 12:22:28. #1.16#
title