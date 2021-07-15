Seçkin Piriler: 2 kadın kavgası olarak örtbas edemezsiniz
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Seçkin Piriler: 2 kadın kavgası olarak örtbas edemezsiniz

Seçkin Piriler: 2 kadın kavgası olarak örtbas edemezsiniz
Hürriyet - Haberler | Magazin

Kıvılcım Ural ise kavga haberlerini çıkmasının ardından avukatı aracılığıyla çıkan haberleri yalanlamıştı.

Kıvılcım Ural ise kavga haberlerini çıkmasının ardından avukatı aracılığıyla çıkan haberleri yalanlamıştı.

Yaşanan olaylar sonrası Seçkin Piriler sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Çocuklarım, kırmızı çizgim. Maruz kaldıkları şiddeti, 2 kadın kavgası ve kıskançlığa çevirmeye çalışmak bu olayı örtbas edemez. Çocuklarım ve benden özür dileneceği yerde aksine hakaret ve iftiraya maruz bırakılmamız bir şiddettir. Çocuklarımın bu şekilde gündeme gelmesini asla istemem. Onları kimsenin üzmesine ve hırpalamasına hele hele yalancılıkla suçlamasına asla müsaade etmem. Olay, bir sürü insanın içinde gerçekleşmiştir. Elbet birlikte bunu da atlatırız."

Kaynak: Hürriyet

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Mustafa Demir Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Gülşen İlyas Tetik Düm Tek Tek Mahsun Kırmızıgül
Spor Balotelli Arda Turan Şenol Güneş Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Seçkin Piriler: 2 kadın kavgası olarak örtbas edemezsiniz - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.7.2021 09:28:21. #1.15#

title