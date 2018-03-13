Seçim İttifakı" Teklifi Genel Kurulda

MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Parsak, "Cumhur ittifakı, 15 Temmuzda meydanlarda tankların üstünde kurulmaya başlanmış, ardından Yenikapı ruhuyla olgunlaşmış, 16 Nisan şuuruyla şekillenmiş ve bugün için bu noktaya gelip hedefine '2023'te lider ülke Türkiye' ülküsü olan çok önemli, çok esaslı bir ittifaktır." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin birinci bölümü üzerinde görüşülüyor.

MHP Grubu adına söz alan Afyonkarahisar Milletvekili Parsak, dünyada ve özellikle Avrupa'da seçim ittifaklarının örneklerinin bulunduğunu belirterek, Avrupa'daki düzenlemelerin de birbirıyla aynı olmadığını dile getirdi.

İttifakın yasal olarak yasak olduğunu ancak 1991'den bu yana beş ayrı seçimde siyasi partilerin hülle ve kanuna karşı hile yoluyla ittifak yaptığını söyleyen Parsak, seçim ittifaklarını yasal bir zemine oturttuklarını ifade etti.

İttifak düzenlemelerine asla gerçeği yansıtmayacak şekilde "Kirli ittifak, siyasi oy hırsızlığı, siyasi yankesicilik" gibi pek çok ithamlarda bulunulduğunu dile getiren Parsak, "Asıl bunlar bizim tertemiz teklifimizi kirlendirme amacına yönelik olarak kirli iddialardır. Bundan başka hiçbir anlamı, kıymeti yoktur." diye konuştu.

İttifakları yasal zemine kavuşturmayı amaçladıklarını dile getiren Parsak, şunları kaydetti:

"Cumhur ittifakı, 15 Temmuzda meydanlarda tankların üstünde kurulmaya başlanmış, ardından Yenikapı ruhuyla olgunlaşmış, 16 Nisan şuuruyla şekillenmiş ve bugün için bu noktaya gelip hedefine '2023'te lider ülke Türkiye' ülküsü olan çok önemli, çok esaslı bir ittifaktır. Esasen milletimiz bu ittifaka yürekten sahip çıktığı için de bu kirli iddialar ortaya atılmaktadır ama biz bugünden biliyoruz ki cumhur ittifakı mutlak suretle muzafferiyetini karşılayacaktır."

HDP Mardin Milletvekili Erol Dora ise siyasi partilerin demokratik siyasi hayatın vazgeçilmez unsurlarından biri olduğunu belirterek, "Oysa bu teklifte ne yapılmak isteniyor? Anayasa'da demokratik siyasi hayatın vazgeçilmez unsurları olarak tanımlanan siyasi partiler, sandık kurullarına başkan önerme hakkından men edilmektedirler." görüşünü savundu.

Dora, "Bu kanun teklifi, maalesef ülkemizi dış dünyada küçük düşürmekten ve itibarsızlaştırmaktan başka bir sonuca yol açmayacaktır." iddiasında bulundu.

Erol Dora, "Demokratik olmayan bir seçim sistemiyle mevzuatıyla ve OHAL koşullarında gerçekleşecek bir seçimden demokratik sonuçlar çıkmasını bekleyemeyiz." dedi.

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, her rejimin seçimlere ihtiyacının olduğunu belirterek, "Diktatörlüklerde bile seçimler yapılır ama rejimin temel karakterini belirleyen, rejime demokratik niteliğini kazandıran, o seçimlerin serbest, adil ve eşit yapılmasıdır. İşte bu nedenle üzerinde konuştuğumuz kanun teklifi son derece önemlidir ve üzerinde hassasiyetle durulması gerekmektedir. Oysa getirilen teklife baktığımızda, hiç kusura bakmayın, kirli bir ittifakın kirli bir ürününü görüyoruz." iddiasında bulundu.

Emir, "Demokratik rejimimize ağır bir darbe vuracak, neredeyse 65 yıllık demokratik hukuk içerisinde seçim yapma geleneğimize son verecek, Türkiye'yi derin tartışmaların içerisine atacak ve Türkiye'ye dışarıdan bakıldığında diktatörlük görüntüsü verecek bir şaibeyi kendinizden bile sakınınız." ifadesini kullandı.

AK Parti Aydın Milletvekili Abdurrahman Öz ise bu teklif ile getirilen ittifak düzenlemesinin hayırlı olması dileğinde bulunarak, "Yıllardır bir şekilde gayriresmi yollarla zorlamalarla ve pazarlıklarla yapılan gizli ittifakların bu kanunla ete kemiğe bürünmesi, gizli değil açık, kanunen, hukuka uygun olarak yapılıyor olması ülkemiz demokrasisi açısından önemli bir gelişmedir." değerlendirmesinde bulundu.

Şahsı adına konuşan HDP Kars Milletvekili Ayhan Bilgen, iki partili sistemin, Türkiye gerçeğiyle örtüşmediğini savunarak, ülkede bunun arka planının olmadığını ileri sürdü.

Şahsı adına söz alan AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Kemalettin Yılmaztekin de birlik ve beraberlik halinde hareket etmenin önemine işaret ederek, kanun teklifinin hayırlara vesile olması dileğinde bulundu.