Seçim barajı sorusuna Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum'dan yanıt: Yüzde 5 ya da 7'ye düşürülebilir
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Seçim barajı sorusuna Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum'dan yanıt: Yüzde 5 ya da 7'ye düşürülebilir

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı Mehmet Uçum, katıldığı programda seçim barajıyla ilgili açıklamalarda bulunarak, "Seçim barajı yüzde3, 5 ya da 7'ye düşürülebilir. Barajın düşürülmesi konusunda mutabakat var, karar siyasi iradedir" sözlerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı ve Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programına konuk oldu. Önemli açıklamalarda bulunan Uçum, gündemde olan yeni anayasadan bahsetti.

"BU ANAYASADA DARBECİ FELSEFESİ VARDIR"

Anayasanın şimdiye kadar 19 kez değiştiğini söyleyen Uçum, "Değişiklikler olmasına rağmen bizim anayasamız darbe anayasasıdır. Bu anayasada darbeci felsefesi vardır. Bir yana da 21. yüzyılın ihtiyaçlarını karşılayacak bir anayasaya ihtiyaç herkes tarafından kabul ediliyor. MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli de olumlu karşıladı ve çalışmalarını tamamladı. Tek mecra ve 2 farklı çalışma. MHP ve AK Parti'nin ilk çalışmaları tamamlanmış durumda. Diğer partilerle de paylaşıldıktan sonra samimi bir çağrı yapıldı. Bu meclis kendi anayasasını yapacak meclistir. Ortak bir irade sağlam bir anayasanın önünü açacaktı" sözlerine yer verdi.

Seçim barajı düşebilir mi sorusuna Başdanışman Uçum'dan yanıt: Yüzde 7'ye inebilir
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum

"KARAR SİYASİ İRADENİN"

Seçim barajıyla ilgili de konuşan Uçum, "Seçim barajı konusu da çalışma içinde. Seçim barajının düşürülmesi konusunda bir mutabakat olduğu da söylenebilir. Önemli olan barajın hangi seviyede olacağı. Eğer barajı koymazsanız nitelikli çoğunluk gerektiren konularda tıkanıklık getirir. Meclis açısından bir baraja ihtiyaç var. Seçim barajı yüzde 7'ye düşürülebilir. Barajın düşürülmesi konusunda mutabakat var, karar siyasi iradedir" dedi.

Seçim barajı sorusuna Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum'dan yanıt: Yüzde 5 ya da 7'ye düşürülebilir
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