Seçil Gür: Serdar'dan elektrik alamadım!
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Seçil Gür: Serdar'dan elektrik alamadım!

Serdar Ortaç, Choe Loughnan ile 5 yıllık evliliğini noktalamasının ardından meslektaşı Seçil Gür ile aşk yaşamaya başlamıştı. Ortaç ile Gür'ün birliktelikleri kısa sürmüştü. Ayrılık sonrası Serdar Ortaç ile eski sevilisi Seçil Gür, Kadir Çetin ile Number1 Star programının konuğu oldular.

Seçil Gür: Serdar'dan elektrik alamadım!
13.06.2020 01:21 | Son Güncelleme: 13.06.2020 01:25

Number One Türk Fm ve Number1official instagram hesabından ortak gerçekleştirilen yayında Serdar Ortaç ile Seçil Gür biten ilişkileri hakkında konuştular. Seçil Gür, Serdar Ortaç ile çıkardıkları yeni şarkısı hakkında konuştu."Sebepsiz Çiçek" isimli şarkısını sadece 1 kez okuduğunu söyledi. İlk okumaların daha duygulu olduğunu ve stüdyoda tekrar söylemek istemediğini açıkladı.

"Serdar'dan elektrik alamadım!"

Serdar Ortaç hayatımda ulaşmak istediğim bir insan değildi. İlk zamanlar Serdar'dan elektrik almadım. Ben aşık olmuyorum, genelde aşık ediliyorum. Stüdyoya girdi ve bir şarkı söyledi, ben titredim ondan çok etkilendim. İnanılmazdı. Hayatımda en ulaşmak istediğim insan Sezen Aksu."

Serdar Ortaç: "Seçil ile ilişkimiz benim eşekliğimden bitti."

Ben Seçil'den hoşlanıyordum, ona ulaşmaya çalışıyordum. Bir ara şarkı dinlemeye geldi. Arkadaşıma bu kız çok tatlı değil mi ya tanıştırsana bizi, bir şeyler yapalım, yemeğe gidelim dedim. Sonra ilişkimiz başladı Bir de üzerine tadından yenmez, kendisi besteci her konuştuğumu anlayan üzerime titreyen biri çıktı. Sonra benim eşekliğimden ilişki bitti sonra dost kaldık. Kötü oldu bitmesi bence. Kendi bunalımımdan ilişkimi mahvettim" diyerek Seçil Gür'e açık kapı bıraktı.

'Sevgili taklidi yapmadık'

İlişki yaşamadan ilişkim var demek bir kadını onurlandırmaz. Bir erkek için farlı olabilir. Serdar ile bir ilişki, bir aşk yaşadım. Yaşadıklarımın arkasındayım. Sevgili taklidi yapmadık. Eski sevgiliden dost olur mu? Tabiki olmaz. Ama Serdar Ortaç ile dostuz. Çok değişik duygular. İkimiz de iyi müzisyeniz. Serdar diğer insanlara nazaran dost olunmayacak biri değil.Serdar 60 günün 58 günü çok iyi bir adamdı.2 günde bir şey oldu.Benden mi kaynaklı bilemiyorum.

Kaynak: Snob Magazin

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