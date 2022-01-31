Seccad Yeşil yakalandı mı? Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun katili kim, yakalandı mı?

Seccad Yeşil yakalandı mı sorusu gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Beşiktaş'ın eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, balık restoranında uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirmesinin ardından şüpheliler hakkında detaylar araştırılıyor. Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun katili kim, yakalandı mı?

SECCAD YEŞİL YAKALANDI MI?

Ünlü sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesinde baş şüpheliler Kadir Yasak, Ali Yasak, Seccad Yeşil ve Serkan Dakman yakalandı. Gözaltı sayısı 11'e yükselirken, katil zanlılarından Seccad Yeşil'in paylaşımı dikkat çekti. Katil zanlısı, Ece Erken ile Mahmutyazıcıoğlu'nun evlendikleri tarih olan 28 Haziran 2021'de "Allah büyük" paylaşımı yaptığı ortaya çıktı.

Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili 11 şüpheli yakalandı. Yakalananlar arasında iki gündür her yerde aranan Kadir Yasak, ağabeyi Ali Yasak, Seccad Yeşil ve Serkan Dakman'ın da olduğu öğrenildi. İki şüpheliUğur Can Bilge ve Gökhan Karakan olay günü yakalanmıştı. Saldırıda Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu öldüren kişinin Kadir Yasak, şoförünü yaralayan kişinin ise Ali Yasak olduğu ifade edilmişti.

"RABBİM BUNLARA GÜN YÜZÜ GÖSTERMESİN"

Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili şüphelilerin yakalanması sonrası Ece Erken'den açıklama geldi. Erken, "İçişleri Bakanlığı'na ve Emniyet birimlerimize teşekkür ediyorum. Bunlar yakalanana kadar nefes alamadık biz! Canımız gitti! Bunların en ağır cezayı almalarını istiyorum. Bizi yaşarken öldürdüler. Rabbim bunlara hem bu dünyada hem de ahirette gün yüzü göstermesin inşallah" diyerek isyan etti.

SECCAD YEŞİL'İN O PAYLAŞIMI OLAY OLDU

Bütün bu yaşananların ardından şüphelilerden Seccad Yeşil'in, Mahmutyazıcıoğlu ile Erken'in evlendiği gün olan28 Haziran 2021 yaptığı sosyal medya paylaşımı ise dikkat çekti. Katil zanlılarından Seccad Yeşil'in aynı tarihte son yaptığı paylaşımda "Allah Büyük" ifadelerini kullandığı görülüyor.

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