Sebze yüklü kamyonet devrildi ANTALYA'nın Kaş ilçesinde gıda yüklü kamyonet, yol kenarındaki kayalara çarpıp, devrildi.

ANTALYA'nın Kaş ilçesinde gıda yüklü kamyonet, yol kenarındaki kayalara çarpıp, devrildi. Sürücünün yaralandığı kazada, kamyonette yüklü sebzeler yola savruldu.

Kaş'tan Kalkan yönüne giden Salih Taş (65) yönetimindeki sebze yüklü 07 AIP 766 plakalı kamyonet, D- 400 Karayolu'nun şehir içi geçişinde kontrolden çıkarak, yol kenarındaki kayalara çarpıp, devrildi. Sebzelerin yola savrulduğu kazada, sürücü Salih Taş, yaralandı. Sürücü, Kaş Devlet Hastanesi'ne götürülerek, tedavi altına alınırken, kamyonet ise vinç ile yoldan kaldırıldı. Dökülen sebzeler ise, belediye ekipleri tarafından temizlendi.

Kaynak: DHA