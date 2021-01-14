Sebze halinde mide bulandıran görüntüler! Köpeğe tecavüz eden şahıs güvenlik kamerasına yakalandı
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Sebze halinde mide bulandıran görüntüler! Köpeğe tecavüz eden şahıs güvenlik kamerasına yakalandı

14.01.2021 23:21 | Son Güncelleme: 14.01.2021 23:29
Sebze halinde mide bulandıran görüntüler! Köpeğe tecavüz eden şahıs güvenlik kamerasına yakalandı

Sakarya Büyükşehir Sebze ve Meyve Hali'nde yabancı uyruklu bir şahıs köpeğe tecavüz ederken güvenlik kamerasına yakalandı. Mide bulandıran olay sonrası polis ekiplerince yakalanan şahıs yasal işlemlerin ardından sınır dışı edildi.

Mide bulandıran olay, geçtiğimiz günlerde Arifiye ilçesinde bulunan Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sebze ve Meyve Hali'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu olduğu öğrenilen şahıs, sokak köpeğine tecavüz etti.

İĞRENÇ ANLAR KAMERALARA YANSIDI

Güvenlik kameralarına yakalanan görüntülerde, yerde yatan sokak köpeğinin yanına giden şahsın önce etrafı kolaçan ettiği ve daha sonrasında hayvana tecavüz etmeye başladığı görülüyor.

Sebze halinde mide bulandıran görüntüler! Köpeğe tecavüz eden şahıs güvenlik kamerasına yakalandı

SAPIK SINIR DIŞI EDİLDİ

Olayın fark edilmesi sonrasında Sebze ve Meyve Hali yetkilileri görüntüler ile birlikte durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Konunun bildirilmesi üzerine harekete geçen ekiplerce izlenen görüntü ve yapılan araştırmalar neticesi köpeğe tecavüz eden şahıs yakalandı. Şahıs, hakkında başlatılan yasal işlemlerin ardından sınır dışı edildi.

Sebze halinde mide bulandıran görüntüler! Köpeğe tecavüz eden şahıs güvenlik kamerasına yakalandı

Sebze ve Meyve Hali yetkilileri ise konudan dolayı yaşadıkları üzüntüyü ifade ederek, şahsın halle bir ilgisinin olmadığını dile getirdi.

Sebze halinde mide bulandıran görüntüler! Köpeğe tecavüz eden şahıs güvenlik kamerasına yakalandı
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