Sebze halinde kasalar dolusu kabağın çöpe dökülmesi bakanlığı harekete geçirdi
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Sebze halinde kasalar dolusu kabağın çöpe dökülmesi bakanlığı harekete geçirdi

Sebze halinde kasalar dolusu kabağın çöpe dökülmesi bakanlığı harekete geçirdi
Haberler.com / Abdullah Karlidag - Haberler | Güncel

İstanbul Ataşehir Hal'inde çöpe dökülen ve vatandaşın tepkisini çeken sebze videolarıyla ilgili Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Kasalar dolusu kabağın dökülmesine vatandaşlar, "Ucuza ürün satılmasın diye döküyorlar" tepkisini gösterirken tespit edilen ilgili firma sebzelerin çürüdüğü için döküldüğünü öne sürdü. Bakanlık yetkilileri ise konuyla ilgili soruşturmanın sürdüğünü ifade etti.

Sebze meyve fiyatlarının yüksek olmasıyla ilgili tartışmalar devam ederken İstanbul Ataşehir Hal'inden gelen görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı. Görüntülerde sebze halindeki bir vatandaşın kasalar dolusu kabağı çöp kamyonuna boşalttığı görülüyor.

"UCUZA SATILMASIN DİYE DÖKÜYORLAR"

Marketlerde kilosu ortalama 7 liradan satılan kabağın çöpe dökülmesi sosyal medyada vatandaşları isyan ettirdi. Vatandaşlar, "Sebzeler çöpe atılıyor. Bu büyük bir israftır. Ucuza ürün satılmasın diye döküyorlar. Yazıklar olsun!" şeklinde tepkisini dile getirdi.

BAKAN MUŞ: MÜSAADE EDİLMEYECEK

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, sosyal medyada yer alan bir sebze halinde kabakların çöp kamyonuna atılma görüntüsüne ilişkin, "Vatandaşımızın temel besin maddesi olan sebze ve meyvede piyasayı bozucu faaliyetlere kesinlikle müsaade edilmeyecektir" ifadesini kullandı.

FİRMA TESPİT EDİLDİ

Sosyal medyada yayımlanan videoların ardından Ticaret Bakanlığı görüntüleri ihbar kabul ederek harekete geçti. İstanbul İl Tarım Müdürlüğü'ne konunun araştırılması için talimat veren bakanlık, sebzeleri çöpe döken ilgili şirketi tespit etti.

"ARAŞTIRMA DEVAM EDİYOR"

Firma, söz konusu videonun Kurban Bayramı sonrasında çekildiğini iddia ederek, sebzelerin çürüdüğünü ve o nedenle döküldüğünü söyleyip kendini savundu. Konuyla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirten bakanlık yetkilileri, "Araştırma devam ediyor. Bu firmanın başka ürünleri çöpe döküp dökemediği de incelenecek. Mevzuata aykırı eylem yaptığı tespit edilmesi durumunda para cezası uygulanacak" diyor.

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Abdullah Karlidag
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Sebze halinde kasalar dolusu kabağın çöpe dökülmesi bakanlığı harekete geçirdi - Haberler
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