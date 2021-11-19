Şebnem Ferah Sil Baştan sözleri | Kırmızı Oda şarkıları! Gücün var mı sevgilim?

Dizilerde ve filmlerde çalan şarkılar çok merak edilmektedir. Kırmızı Oda'da bu akşam yeni bir hayata başlayan Alya'nın sahnelerinde Türk rock'ının sevilen güçlü kadın seslerinden biri olan Şebnem Ferah'ın şarkısı Sil Baştan'a yer verildi. Sil Baştan şarkı sözleri nelerdir?

ŞEBNEM FERAH SİL BAŞTAN SÖZLERİ

Gücün var mı sevgilim

Derin sularda inci tanesi aramaya

Cesaretin kaldıysa

Hala benle aşktan konuşmaya

Söyle canım sevgilim

Hayat bize oyun oynuyor olabilir mi

Yorgun gibi bir halin var

Duyguların karışık olabilir mi

Sil baştan başlamak gerek bazen

Hayatı sıfırlamak

Sil baştan sevmek gerek bazen

Her şeyi unutmak

Sanki bugün son günmüş gibi

Dolu dolu yaşamak istiyorum ben

Her ne çıkarsa yoluma

Selam verip yürümek istiyorum ben

Sil baştan başlamak gerek bazen

Hayatı sıfırlamak

Sil baştan sevmek gerek bazen

Her şeyi unutmak

Unutmak. unutmak. unutmak

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