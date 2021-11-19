Şebnem Ferah Sil Baştan sözleri | Kırmızı Oda şarkıları! Gücün var mı sevgilim?
TV8 ekranlarında yayınlanan Kırmızı Oda hikayeleri ve şarkılarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Kırmızı Oda'da Alya'nın hikayesinin mutlu bitişi ile çalan Şebnem Ferah Sil Baştan şarkı sözleri nelerdir? Sil baştan başlamak gerek bazen, hayatı sıfırlamak sözleri hangi şarkının sözleri?
Dizilerde ve filmlerde çalan şarkılar çok merak edilmektedir. Kırmızı Oda'da bu akşam yeni bir hayata başlayan Alya'nın sahnelerinde Türk rock'ının sevilen güçlü kadın seslerinden biri olan Şebnem Ferah'ın şarkısı Sil Baştan'a yer verildi. Sil Baştan şarkı sözleri nelerdir?
ŞEBNEM FERAH SİL BAŞTAN SÖZLERİ
Gücün var mı sevgilim
Derin sularda inci tanesi aramaya
Cesaretin kaldıysa
Hala benle aşktan konuşmaya
Söyle canım sevgilim
Hayat bize oyun oynuyor olabilir mi
Yorgun gibi bir halin var
Duyguların karışık olabilir mi
Sil baştan başlamak gerek bazen
Hayatı sıfırlamak
Sil baştan sevmek gerek bazen
Her şeyi unutmak
Sanki bugün son günmüş gibi
Dolu dolu yaşamak istiyorum ben
Her ne çıkarsa yoluma
Selam verip yürümek istiyorum ben
Sil baştan başlamak gerek bazen
Hayatı sıfırlamak
Sil baştan sevmek gerek bazen
Her şeyi unutmak
Unutmak. unutmak. unutmak
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