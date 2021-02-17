Şebinkarahisar'da kar etkili oldu
Vatandaşların park halindeki araçlarını temizlemesi Belediye ve karayolları ekiplerinin kar küreme çalışmaları Cadde ve sokaklardan kar görüntüsü Çevre sakininin konuşması Şebinkarahisar ilçesinde kar yağışı etkili oldu GİRESUN(AA)- Şebinkarahisar ilçesinde kar yağışı etkisini artırdı...
Vatandaşların park halindeki araçlarını temizlemesi
Belediye ve karayolları ekiplerinin kar küreme çalışmaları
Cadde ve sokaklardan kar görüntüsü
Çevre sakininin konuşması
Şebinkarahisar ilçesinde kar yağışı etkili oldu
GİRESUN(AA)- Şebinkarahisar ilçesinde kar yağışı etkisini artırdı
Aralıksız devam eden kar yağışıyla birlikte kent merkezinde kar kalınlığı 50 santimetreyi buldu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Ahmet Yeles