Şebinkarahisar'da kar etkili oldu
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Şebinkarahisar'da kar etkili oldu

17.02.2021 12:59 | Son Güncelleme: 17.02.2021 13:04

Vatandaşların park halindeki araçlarını temizlemesi Belediye ve karayolları ekiplerinin kar küreme çalışmaları Cadde ve sokaklardan kar görüntüsü Çevre sakininin konuşması Şebinkarahisar ilçesinde kar yağışı etkili oldu GİRESUN(AA)- Şebinkarahisar ilçesinde kar yağışı etkisini artırdı...

Vatandaşların park halindeki araçlarını temizlemesi

Belediye ve karayolları ekiplerinin kar küreme çalışmaları

Cadde ve sokaklardan kar görüntüsü

Çevre sakininin konuşması

Şebinkarahisar ilçesinde kar yağışı etkili oldu

GİRESUN(AA)- Şebinkarahisar ilçesinde kar yağışı etkisini artırdı

Aralıksız devam eden kar yağışıyla birlikte kent merkezinde kar kalınlığı 50 santimetreyi buldu.

Şebinkarahisar'da kar etkili oldu
Şebinkarahisar'da kar etkili oldu
Şebinkarahisar'da kar etkili oldu
Şebinkarahisar'da kar etkili oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Ahmet Yeles

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