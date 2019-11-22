Seberg Filmi
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Politik bir gerilim olan 'Seberg', aktris Jean Seberg'i araştırmak üzere görevlendirilen genç bir FBI ajanının adımlarını takip ediyor. 1960'ların sonlarında Los Angeles'taki sivil haklar hareketinde yer alan Seberg, radikal Afrikalı-Amerikalı aktivist örgütü Black Panther Partisi’ni desteklemiş ve sonuç olarak FBI, COINTELPRO programı aracılığıyla kendisini baltalama girişimlerinde bulunmuştu.
Yönetmen: Benedict Andrews
Senaryo: Joe Shrapnel , Anna Waterhouse
Oyuncular: Kristen Stewart, Margaret Qualley, Zazie Beetz, Vince Vaughn, Jack O'Connell, Anthony Mackie, Stephen Root, Jade Pettyjohn, Colm Meaney, Fatimah Hassan, Ser'Darius Blain, Victoria Barabas, Yvan Attal, James Jordan, Robin Thomas, Chantelle Albers, Cornelius Smith Jr., Laura Campbell, Kerry Westcott, Tobias Truvillion, Sean Bolger, Claude Knowlton, Diane Chernansky, Anne-Marie Olsen, Jonah Falcon, Celeste Pechous, Grantham Coleman, Ross Crain, Kurt Collins, Sheila M. Lockhart
Filmin Türü: Biyografi
Orijinal Adı: Seberg
Yapımcı Firma: Phreaker Films
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: ABD, İngiltere
Orijinal Dili: İngilizce, Fransızca
Filmin Süresi: 96 dk.
Dağıtıcı Firma: Phreaker Films
Vizyon Tarihi: 01.01.2070
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