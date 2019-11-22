Seberg Filmi

22.11.2019 15:58 | Son Güncelleme: 22.11.2019 15:58

Politik bir gerilim olan 'Seberg', aktris Jean Seberg'i araştırmak üzere görevlendirilen genç bir FBI ajanının adımlarını takip ediyor. 1960'ların sonlarında Los Angeles'taki sivil haklar hareketinde yer alan Seberg, radikal Afrikalı-Amerikalı aktivist örgütü Black Panther Partisi’ni desteklemiş ve sonuç olarak FBI, COINTELPRO programı aracılığıyla kendisini baltalama girişimlerinde bulunmuştu.

Yönetmen: Benedict Andrews

Senaryo: Joe Shrapnel , Anna Waterhouse

Oyuncular: Kristen Stewart, Margaret Qualley, Zazie Beetz, Vince Vaughn, Jack O'Connell, Anthony Mackie, Stephen Root, Jade Pettyjohn, Colm Meaney, Fatimah Hassan, Ser'Darius Blain, Victoria Barabas, Yvan Attal, James Jordan, Robin Thomas, Chantelle Albers, Cornelius Smith Jr., Laura Campbell, Kerry Westcott, Tobias Truvillion, Sean Bolger, Claude Knowlton, Diane Chernansky, Anne-Marie Olsen, Jonah Falcon, Celeste Pechous, Grantham Coleman, Ross Crain, Kurt Collins, Sheila M. Lockhart

Filmin Türü: Biyografi

Orijinal Adı: Seberg

Yapımcı Firma: Phreaker Films

Yapım Yılı: 2019

Yapım Ülkesi: ABD, İngiltere

Orijinal Dili: İngilizce, Fransızca

Filmin Süresi: 96 dk.

Dağıtıcı Firma: Phreaker Films

Vizyon Tarihi: 01.01.2070



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Kaynak: InterSinema.com