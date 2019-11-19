Şeb-i Arus törenleri için bilet satış tarihleri açıklandı

19.11.2019 13:06 | Son Güncelleme: 19.11.2019 13:06

Konya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Şeb-i Arus Törenleri için bilet satış tarihlerini açıkladı.

Konya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada Şeb-i Arus Anma Törenleri'nin bu yılki bilet satış tarihleri için, "17 Aralık 2019 öğlen saat 13.00'da düzenlenecek olan Şeb-i Arus Program biletleri 25 Kasım 2019 saat 14.00'de satışa sunulacak. Öğlen programı ise saat 13.00'de başlayacaktır. 17 Aralık 2019 Akşam Şeb-i Arus Program biletleri ise 25 Kasım 2019 saat 14.00'de satışa sunulacaktır. Program saat 19.00'da başlayacaktır." denildi.

Açıklamada ayrıca, Hz. Mevlana'nın 746. Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri (Şeb-i Arus) program kitapçığının da hazırlanarak en yakın zamanda Konya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nden duyurulacağı bilgisi verildi.

Kaynak: AA