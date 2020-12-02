Şeb-i Arus için hazırlanan tanıtım videosunda "maske" detayı
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Şeb-i Arus için hazırlanan tanıtım videosunda "maske" detayı

02.12.2020 13:53 | Son Güncelleme: 02.12.2020 14:05

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Konya Valiliği ve Konya Büyükşehir Belediyesince, Hz. Mevlana'nın 747. Vuslat Yıldönümü Anma Törenleri (Şeb-i Arus) kapsamında düzenlenen etkinlikler için tanıtım videosu hazırlandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Konya Valiliği ve Konya Büyükşehir Belediyesince, Hz. Mevlana'nın 747. Vuslat Yıldönümü Anma Törenleri (Şeb-i Arus) kapsamında düzenlenen etkinlikler için tanıtım videosu hazırlandı.

Video, Konya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün, "Twitter, @sebiarus_gov", "Facebook, sebiarus.gov" sosyal medya hesapları ve diğer dijital platformlar üzerinden paylaşıldı.

Anma törenlerinin teması olan "İhsan Vakti"nin vurgulandığı tanıtım videosunda, Mevlana'nın; "İnsan yeter ki iyilik arasın. Onda kötü bir şey kalmaz." sözü seslendiriliyor.

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Tanıtım videosunda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından korunmak için alınacak tedbirler kapsamında maske kullanımının önemine dikkat çekmek için semazenin maske taktığı görüntü yer alıyor.

Etkinlikler, Kovid-19 salgını dolayısıyla, bu yıl sadece 7 Aralık ve 17 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Şeb-i Arus için hazırlanan tanıtım videosunda 'maske' detayı
Şeb-i Arus için hazırlanan tanıtım videosunda 'maske' detayı
Şeb-i Arus için hazırlanan tanıtım videosunda 'maske' detayı
Şeb-i Arus için hazırlanan tanıtım videosunda 'maske' detayı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Melek Çat

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