Şeb-i Arus için hazırlanan tanıtım videosunda "maske" detayı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Konya Valiliği ve Konya Büyükşehir Belediyesince, Hz. Mevlana'nın 747. Vuslat Yıldönümü Anma Törenleri (Şeb-i Arus) kapsamında düzenlenen etkinlikler için tanıtım videosu hazırlandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Konya Valiliği ve Konya Büyükşehir Belediyesince, Hz. Mevlana'nın 747. Vuslat Yıldönümü Anma Törenleri (Şeb-i Arus) kapsamında düzenlenen etkinlikler için tanıtım videosu hazırlandı.

Video, Konya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün, "Twitter, @sebiarus_gov", "Facebook, sebiarus.gov" sosyal medya hesapları ve diğer dijital platformlar üzerinden paylaşıldı.

Anma törenlerinin teması olan "İhsan Vakti"nin vurgulandığı tanıtım videosunda, Mevlana'nın; "İnsan yeter ki iyilik arasın. Onda kötü bir şey kalmaz." sözü seslendiriliyor.

Tanıtım videosunda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından korunmak için alınacak tedbirler kapsamında maske kullanımının önemine dikkat çekmek için semazenin maske taktığı görüntü yer alıyor.

Etkinlikler, Kovid-19 salgını dolayısıyla, bu yıl sadece 7 Aralık ve 17 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Melek Çat