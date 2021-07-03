Seagate FireCuda 520 Cyberpunk 2077 PCIe 4.0 SSD Çekilişi Yapıyor
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Seagate FireCuda 520 Cyberpunk 2077 PCIe 4.0 SSD Çekilişi Yapıyor

Seagate FireCuda 520 Cyberpunk 2077 PCIe 4.0 SSD Çekilişi Yapıyor
Turkmmo - Haberler | Gamegar

Bu yılın Mayıs ayında piyasaya sürülen Seagate Japan, CD PROJEKT RED'in Cyberpunk 2077 video oyununun hayranları için PC, XBox One, Playstation 4 ve Google Stadia'da bulunan bir çekiliş sunuyor.

Bu yılın Mayıs ayında piyasaya sürülen Seagate Japan, CD PROJEKT RED'in Cyberpunk 2077 video oyununun hayranları için PC, XBox One, Playstation 4 ve Google Stadia'da bulunan bir çekiliş sunuyor.

Seagate FireCuda 520 Cyberpunk 2077 SSD

Bugünden itibaren oyuncular, şık ve sınırlı sayıda üretilen Seagate FireCuda 520 Cyberpunk 2077 SSD kazanma şansı için Seagate Japonya'nın girebilirler.

Seagate FireCuda 520 Cyberpunk 2077 SSD diskin toplam kapasitesi 1 TB'dir. Soğutucu, bir PCIe 4. Nesil NVMe katı hal sürücüsünü sergiliyor. Seagate, çoğu SATA katı hal sürücüsünden neredeyse on kat daha hızlı performans gösterdiğini belirtir. Sürücü, sarı ve siyah bir özel Cyberpunk 2077 tarzı soğutucu ile kaplanmıştır, SSD'nin pasif soğutma yoluyla sıcaklığı 71°F veya 22°C'ye kadar düşürmesini sağlayan bir alüminyum alaşımı kullanır. Seagate, SSD'nin "daha uzun süreler boyunca en yüksek performansı koruyacağını" söylüyor - bu da Chia madenciliğine bir gönderme olabilir.

FireCuda 520 Cyberpunk 2077 SSD sürücüsü, herhangi bir kullanıcının özel bilgisayar kurulumunda daha benzersiz bir stil için özelleştirilebilir LED'lerle donatılmıştır. LED'ler, tek statik renk veya çoklu RGB renk seçeneklerine sahiptir. Seagate FireCuda 520 Cyberpunk 2077 SSD diski, 5000/4400MB/s'ye varan sıralı okuma/yazma hızları ve 760K/700K IOPs'lik rastgele okuma/yazma hızları sunar.

Cyberpunk 2077 temasıyla örtüşmek için yalnızca sınırlı sayıda 2.077 SSD ürettiler ve bu da bunu PC oyunu hayranları için harika bir koleksiyon eklentisi haline getiriyor. Pakette tüketiciler, Cyberpunk 2077 sınırlı sayıda FireCuda 520 SSD ve LED ışıklarına güç sağlamak ve kontrol edebilmek için isteğe bağlı beş volt RGB bağlantı kablosu alıyor.

Kaynak: Turkmmo

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