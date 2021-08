Sea of Thieves, Haziran 2021'de oyuncu rekoru kırdı!

Sea of ??Thieves, A Pirate's Life genişlemesi sayesinde dört milyondan fazla oyuncunun oyunu deneyimlediği en büyük ayını yaşadı.

Rare tarafından geliştirilen Sea of Thieves, şimdiye kadarki en aktif ayı için sosyal medya hesapları üzerinden hayranlara teşekkür etti.

Korsan temalı popüler çevrimiçi oyunu olan Sea of Thieves, geçtiğimiz günler oyuncuları sevindiren bir haber verdi. Oyunseverler tarafından çok beklenen güncellemelerden biri olan Karayip Korsanları temasını yakın zamanda oyuna dahil edildi. Sinema dünyasının sevilen karakterinden Jack Sparrow'un yer aldığı, Sea of Thieves macerasında yer almak için vakit kaybetmeyin!

Haberi web sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden paylaşan Sea of Thieves, oyunun Haziran 2021'de 4,8 milyon aktif oyuncu gördüğünü duyurdu. Pirates genişlemesi ile ikonik karakter Jack Sparrow'un oyuna dahil edilmesi korsan temalı oyun için oldukça verimli oldu.

Sea of Thieves yaratıcı yönetmeni Mike Chapman'a göre, Sea of Thieves ekibi şimdi her zamankinden daha tutkulu ve gelecekte oyuncular heyecan verici eklentiler görmeyi bekleyebilirler. Ayrıca bazı hayranlar, geliştiricinin bir sonraki eklentisinin Monkey Island olacağını iddia ediyor.