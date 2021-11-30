Sea of Thieves artık ganimetinizi gömmenize izin verecek

Geliştirici Rare, Sea Of Thieves'in beşinci sezonuna özel yayınladığı 8 dakikalık videoda yeni özelliklerden bahsediliyor.

Sea of Thieves'de artık adaya gömdüğünüz sandıkları tekrar bulabilmeniz için ise en yakın outposta giderek görev tahtasından kendi gömülü sandık haritanızı alabilirsiniz ve gömdüğünüz sandıkları tekrar çıkarabilirsiniz, tabi bir başkası şans eseri çıkarmadıysa. Başka bir korsan hazinenizi çıkardıktan sonra satarsa ikinize de para ödülü gelecektir.

Ayrıca Sea of Thieves'e top askılı sandallar eklendi. Daha öncelerinde sade sandal ve kancalı sandal vardı şimdi ise top askılı sandallar da eklendi oyuna. Bu sayede geminiz batsa bile geminizden arta kalan sandal ile hala bir savaşma şansınız bulunmaktadır.

DİĞER YENİLİKLER

Oyuna eklenen diğer değişikliklerden biri de, yeni bir fısıltı işlevi olarak megafonun ters ucundan tutarak yakınınızdaki kişiye kısık sesle fısıldayabilirsiniz. Oyuna yeni top ateşleme sistemi de geldi. Topları ateşlemeden önce top üzerindeki fitil yanıyor ve top öyle patlıyor. Bir diğer yenilik olarak oyuna uyuma ve oturma eylemleri getirildi. Geminizdeki yatağa yatabilir veya herhangi bir koltuğa oturabilirsiniz.

SEA OF THIEVES BEŞİNCİ SEZON FRAGMANI

Yakupcan Aydemir Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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