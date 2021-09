Sea of Thieves 4.sezon bu hafta başlıyor. Geride bırakmaya hazırlandığımız üçüncü sezon ise 22 Eylül 2021'de sona erecek.

22 Haziran tarihinde başlayan üçüncü sezon yarın sona erecek. Oyuncular sezonun en güzel yanlarından biri olan A Pirate's Life hikayesine veda edecek. Birçok oyuncu bu süreçte Kaptan Jack Sparrow'un ve mürettebatının maceralarına katıldı ve keyifli saatler geçirdi. Her sezonun yaklaşık üç ay sürdüğünü söylemek mümkün. Oyunun yeni sezonuyla beraber birçok içerik tahmini de yapılıyor. Peki sevilen açık dünya korsancılık oyununun yeni güncellemesinde bizi neler bekliyor?

Geçtiğimiz hafta oyunun resmi sosyal medya hesabı üzerinden bir fragman videosu yayımlandı. 16 Eylül tarihinde @SeaOfThieves Twitter hesabı üzerinden yayımlanan 50 saniyelik video yeni sezonun çıkış tarihini de duyurdu.

"Sana seslendiğini duyabiliyor musun? Maceralarla dolu unutulmuş bir dünya ve eşi benzeri olmayan zenginliklerle dolu bir krallık, dalgaların altında seni bekliyor."

Sea of Thieves 4.Sezon İçerik Videosu Yayımlandı

Videodan önce internette ortaya çıkan bazı görüntüler, oyuncuların denizler altında birtakım maceralara atılacağını işaret ediyordu. Videoyla beraber bu durum resmiyet kazanmış oldu. Oyuncular yeni sezonda altı adet Siren Shrine adı verilen denizkızı tapınağına yolculuk edecek. Her birinin kendine has tehlikeler ve zorluklarla dolu olduğu dünyada, birçok denizaltı canavarı da bulunacak. Risk alan oyuncuların ziyadesiyle ödüllendirileceği yeni sezonda, Breath of the Sea adı verilen bir hazine de yer alacak. İşte yeni sezonla beraber gelen diğer yenilikler:

Tüm oyuncuların herhangi bir bedel ödemeden elde edebileceği 100 seviye değerinde birçok hazine oyunda yerini alacak.

Premium Plunder Pass dahilinde 11 yeni Pirate Emporium ödülü de oyuna eklenecek.

Yayımlanan altı dakikalık video önümüzdeki süreçte deneyim edeceğimiz birçok içeriği gözler önüne seriyor. Denizin altındaki tapınaklarda maceralara atılacak oyuncular, eşyalarını buradaki özel bölgelerde koruyabilecek. Böylece su altındaki maceralarda kazandığınız hazineler kolay kolay kaybolmayacak.

