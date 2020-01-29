'Scotland Lady'den Zarafet'in kitabı geldi
İmaj ve Zarafet alanlarında özel ve kamu kurumlarından birçok üst düzey yöneticiye ve tanınmış sanatçılara eğitimler veren Ayça Kuru, yeni çıkan "Zerafet Değil Zarafet" adlı kitabında zarif ve anlamlı bir hayatın sırlarını okuyucularla paylaşıyor
29.01.2020 17:41 | Son Güncelleme: 29.01.2020 17:41
Zarafet'in Kitabını Yazdı
Türkiye'de çok az kişinin sahip olduğu "Scotland Lady" ünvanına sahip olan Ayça Kuru'nun kitabı "Zerafet Değil Zarafet" ve algı yönetimi uzmanı Aydın Serdar Kuru'nun "Zihin Tetikçileri" adlı kitaplarının tanıtımı ünlü simaların da katılımı ile Etiler PS Lounge'de gerçekleştirildi.& ;
Kaynak: Snob Magazin
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