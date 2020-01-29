'Scotland Lady'den Zarafet'in kitabı geldi
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'Scotland Lady'den Zarafet'in kitabı geldi

İmaj ve Zarafet alanlarında özel ve kamu kurumlarından birçok üst düzey yöneticiye ve tanınmış sanatçılara eğitimler veren Ayça Kuru, yeni çıkan "Zerafet Değil Zarafet" adlı kitabında zarif ve anlamlı bir hayatın sırlarını okuyucularla paylaşıyor

29.01.2020 17:41 | Son Güncelleme: 29.01.2020 17:41
'Scotland Lady'den Zarafet'in kitabı geldi

Zarafet'in Kitabını Yazdı

'de çok az kişinin sahip olduğu "Scotland Lady" ünvanına sahip olan 'nun kitabı "Zerafet Değil Zarafet" ve algı yönetimi uzmanı Serdar Kuru'nun "Zihin Tetikçileri" adlı kitaplarının tanıtımı ünlü simaların da katılımı ile Etiler PS Lounge'de gerçekleştirildi.& ;

Kaynak: Snob Magazin

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