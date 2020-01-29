'Scotland Lady'den Zarafet'in kitabı geldi

29.01.2020 17:41 | Son Güncelleme: 29.01.2020 17:41

Zarafet'in Kitabını Yazdı

Türkiye'de çok az kişinin sahip olduğu "Scotland Lady" ünvanına sahip olan Ayça Kuru'nun kitabı "Zerafet Değil Zarafet" ve algı yönetimi uzmanı Aydın Serdar Kuru'nun "Zihin Tetikçileri" adlı kitaplarının tanıtımı ünlü simaların da katılımı ile Etiler PS Lounge'de gerçekleştirildi.& ;