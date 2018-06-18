Scientology Tarikatının Üyesi Olan John Travolta Hakkında Taciz İddiası Ortaya Atıldı
Scientology isimli tarikatın üye olan John Travolta hakkında çarpıcı iddialar ortaya atan kimliği belirsiz masör, ünlü oyuncunun kendisinden kalçalarına masaj istediğini söyledi.
Bir dönem Scientology tarikatına dahil olan masör, John Travolta hakkında bazı iddialarda bulundu. Ünlü oyuncu Travolta'nın kendisinden kalçalarına masaj istediğini söyledi.
"BİRÇOK KİŞİYİ TACİZ ETTİ"
64 yaşındaki aktörün çok kaba olduğunu belirten kimliği gizli adam, "John Travolta'nın karanlık bir tarafı vardı. Sürekli müstehcen imalarda bulunuldu. Benden kalçalarına masaj yapmamı isterdi. Birçok kişiyi de taciz etti" şeklinde konuştu.
SCIENTOLOGY NEDİR?
Scientology ABD'li bilim kurgu yazarı L. Ron Hubbard tarafından geliştirilen bir tarikat ve buna bağlı uygulamaların bulunduğu bir inanç akımı. Başlarda Hubbard tarafından kişisel gelişim için hazırlanan bir felsefe iken daha sonra bir dinî akıma dönüşmüştür. Scientology, Scientology Kilisesi'nin dinini tanıtmak ve yaymak için kullanmaya çalışmaktadır.
Scientology, ABD başta olmak üzere birçok ülkede ayrı bir din olarak kabul edilmiştir. Scientology 1990'lı yıllardan sonra daha da ünlenmeye başlamıştır.
Prsicilla Presley, Katie Holmes, Nicole Kidman, Demi Moore, Paul Haggis gibi isimler bir zamanlar Scientology'e üyeydi.
-
e ne var bunda kalçalarına masaj istemiş, sende yapsaydın.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
Bi bitmedinizCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
vay be ben bunun saturday night fever ve Grease filmlerini 1980 de sinema da seyretmiştim, zaman ne çabuk geçiyor,Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
-
Ağa babaları tom cruiseCevap Yaz 1 Yayından KaldırMAHO AHO AHO AHO: senin Ağa baban kim ???Yayından Kaldır