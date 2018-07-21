Schwabach'ta Açılan Kemer Fotoğraf Sergisi Beğeni Topladı

Almanya'nın Nürnberg kenti yakınlarındaki Schwabach ile Akdeniz'in incisi Kemer'in kardeşliği, Mart ayında yapılan bir konserin ardından bu kez, Kardeşligin Mimarı Ayşe Bıyık'ın önderliğinde,Schwabach'ta düzenlenen Kemer Fotoğraf sergisi ile kutlandı ve sergi büyük beğeni topladı. Heykeltıraş Feryal Taneri ve Fotoğraf sanatçısı Ali Adamoğlu'nun eserleri"Schwabach Das Cafe" de sergilendi .

Konsolos Gürol Baş da serginin açılışına katıldı

Sergi açılışına Nürnberg Konsolosu Gürol Baş, Kemer eski Belediye Başkan Hasan Şeker, Kemer Belediyesi adına Kemal Yüksel, Basın Yayın Halkla ilişkiler Müdürü Tamer Mutlu, Özel Kalem Müdürü Abdulkadir Erdoğan ile çok sayıda Türk ve Alman davetli katıldı.

Kemer Eski Belediye Başkanı Hasan Şeker ile Schwabach Belediye Başkanı Mattias Thürauf birlikte hasret giderirken, gazetecilere samimi bir şekilde poz verdiler. Resim sergisinin ardından, Kemer heyeti,Protestan kilisesinde verilen bir konsere katıldı. (Fotoğraf) - Rnberg