Schengen bölgesinde vize kuralları değişti; Yürürlüğe giren değişiklikler neler?

03.02.2020 13:38 | Son Güncelleme: 03.02.2020 13:53

Avrupa Birliği kısa süreli Schengen vize kurallarını değiştirdi. Bugünden itibaren 22 Avrupa Birliği ülkesinde yürürlüğe giren yeni yasa çerçevesinde vize ücretleri artırıldı, vize başvuru süresi uzatıldı, olumlu bir vize geçmişine sahip düzenli yolculara, 1 ila 5 yıl kademeli olarak artan süreyle çoklu giriş vizesi verilmesi kolaylaştırıldı. Ayrıca başvuru formunu elektronik ortamda doldurma imkanı sağlanacak.



Avrupa Komisyonu tarafından yapılan yazılı açıklamada turizm ve ekonominin canlanmasının önemine vurgu yapıldı: "Turizm ve Avrupa ekonomisi bizim için önemli. Avrupa Birliği ülkeleri dünyada en çok ziyaret edilen ülkeler arasında bulunuyor. Son 9 yıl içerisinde vize talebinde büyük artış yaşandı. Göç ve güvenlik kaygılarını gidererek vize sürecini kolaylaştırmayı hedefliyoruz." Euronews.com'da Görüntüle