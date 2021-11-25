Schalke 04 Esports'un eski oyuncusu Yoppa hayatını kaybetti - Haberler
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Schalke 04 Esports'un eski oyuncusu Yoppa hayatını kaybetti

Haberler.com / Yakupcan Aydemir - Haberler | Gamegar
Schalke 04 Esports'un eski oyuncusu Yoppa hayatını kaybetti

League of Legends profesyonel oyuncusu Pavle "Yoppa" Kostic Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Schalke 04 Evoulation'ın eski oyuncusu Pavle "Yoppa" Kostic, COVID-19 komplikasyonları nedeniyle Salı günü hayatını kaybetti. 23 yaşındaki Sırp uyruklu profesyonel League of Legends hayatına 2016'da başladı ve MAD Lions, Schalke 04 Evolution ve Vitalty.Bee gibi takımlarda oynadı. Yoppa'nın vefatını ilk olarak Esport Balkan Ligi tarafından Twitter'da bildirildi.

Espor Balkan Ligi, "Bugün Yoppa'ya veda ediyoruz" diye tweet attı. "Pavle 'Yoppa' Kostic, COVID enfeksiyonlarının neden olduğu komplikasyonlar nedeniyle dün beklenmedik bir şekilde vefat etti. Huzur içinde yat kardeşim."

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Sırbistan'dan gelecek vaat eden League of Legends oyuncusu olan Yoppa, Avrupa Batı sunucusunda Challenger seviyesine ulaşan ilk Sırp oyuncu olmuştu. Profesyonel oyuncu olarak oynadığı dönemde Vitality.Bee ve Schalke 04 Evolution gibi birçok takımda forma giydi.

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
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