Schadenfreude ne demek, çevirisi ve TDK anlamı nedir? Schadenfreude cümle içinde kullanımı
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Schadenfreude ne demek, çevirisi ve TDK anlamı nedir? Schadenfreude cümle içinde kullanımı

29.01.2021 15:02 | Son Güncelleme: 29.01.2021 15:05
Schadenfreude ne demek, çevirisi ve TDK anlamı nedir? Schadenfreude cümle içinde kullanımı

Dilimize yabancı dillerden geçen pek çok kelime bulunmakta. Onlardan biri olan schadenfreude hakkında Schadenfreude ne demek, TDK anlamı nedir? Schadenfreude cümle içinde kullanımı nasıl olur? sorularının cevapları aranıyor. Almanların sıklıkla kullandığı kelime hakkında merak edilen soruların cevaplarını sizler için derledik.

Almanların sıklıkla kullandığı "Schadenfreude" kelimesi hakkında ele alınan bir kitap da bulunuyor. Rasim Ozan Kütahyalı'nın bir cümle içerisinde kullanması sonrası daha da merak konusu olan "Schadenfreude" hakkında merak edilenleri sizler için derledik.

SCHADENFREUDE NE DEMEK?

Schadenfreude, 'schaden' ve 'freude' kelimelerinin birleşimiyle oluşan bir kelimedir. 'Şadınfıroyde' diye okunan kelime Almanca'dan geliyor. 'Schaden' kötü olayı, 'freude' ise sevinç anlamını veriyor. İkisi kelimenin birleşimi ise oldukça etkileyici bir anlama varıyor: Başkasının başına gelen kötü bir olaya veya talihsizliğine sevinmek.

SCHADENFREUDE ÇEVİRİSİ NEDİR?

Almanca olan kelime, dilimizde direkt bir anlama sahip değil. Çevirisi ise "Başkasının başına gelen kötü bir olaya veya talihsizliğine sevinmek." anlamına geliyor.

Yani bir başka insan mutsuz oluyor. Ve karşısındaki kişi de bu mutsuzluktan ötürü mutluluk duyuyor. Almanlar ise bu duyguyu bir kelimeyle özetlemişler.

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