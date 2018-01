Saz ustası İyidoğan: "Aşık Veysel'in sazının para ile satılamayacağını düşünüyorum"

" Bağlama kişinin elbisesi gibi olmalı"

SİVAS - Sivas'ta uzun yıllardır bağlama üretimi yapan Şentürk İyidoğan, bağlamanın kişiye özel olması gerektiğini belirterek,bağlamanın kişinin elbisesi gibi olması gerektiğini söyledi.

İlkokul yıllarında mesleğe başlayan Şentürk İyidoğan, 4 Eylül Sanayi Sitesi'ndeki küçük atölyesinde bağlama imalatı yapıyor. Sivas'ta el yapımı bir çok bağlama imalatı yapan. Aynı zamanda ozan olan İyidoğan, bağlamanın kişiye özel olması gerektiğini, bağlamanın kişinin elbisesi gibi olması gerektiğini belirtti.

Aşık Veysel'in sazı para ile satılmaz

İyidoğan, Aşık Veysel'in sazının kendisinde olduğunu aynı zamanda büyük meblağlar teklif edildiğini söyleyerek, "Aşık Veysel'in sazı 1999 yıllarının sonunda bana geldi. 2006 yılında da Sarkışla Aşık Veysel Kültür Merkezinde Aşık Veysel etkinliğinde Kara Toprak türküsünü okudum. O zamanda da çocuklar hesapladı. 1993 yılında bize gelmiş. Saz 104 yaşında falandır. Büyük paralar teklif ettiler. Yüz bin dolar gibi bir para teklif ettiler. Ama ben her şeyin para ile satılamayacağını düşünüyorum. O yüzden de Aşık Veysel'in sazının para ile satılamayacağını düşünüyorum. Bir yere hediye edilebilir ama para ile satılamayacağını düşünüyorum. Yaklaşık 17 yıldır bende" dedi.

Herkese her bağlama verilmez

Şentürk İyidoğan, herkese her bağlamanın verilmeyeceğini belirterek, "Bağlama kişinin elbisesi gibi olmalı. Herkesin bağlaması da ayrı olmalı. Herkese her bağlama verilmemelidir. Ben bugüne kadar yapılan bağlama alışverişlerinde çoğunda yanlış alışveriş yapıldığını düşünüyorum. Bağlama kişiye özel olmalı. Eğer bağlama benim sesime özelse o bağlama benim bağlamamdır ve benim için çok özeldir. Bağlamayı bir ayakkabı gibi bir elbise gibi düşünürsen ben 45 numara ayakkabı giyiyorum 35 numara giyersem olmayacağı gibi bağlamada böyle bir şeydir. Elbise gibi olmalı. Kişinin sesine özel olmalı" ifadelerini kullandı.

İyi bir bağlama dut ağacından yapılır

İyidoğan, kaliteli bir bağlamanın dut ağacından yapıldığını söyleyerek, "Bağlama birçok ağaçtan yapılıyor ama bizim için dut ağacı daha önemlidir. Hele ki son zamanlarda da az bulunması neticesinde. Tabi ardıçtan, maundan, vengiden yapılıyor ama dut oyması hepsinden iyidir. Bize talep çok. Sivas ozanlar diyarıdır. Aşık Veyseller, Aşık Ali İzzet Özkanlardan tutunda Aşık Kemter Babaya kadar hatta emek yöresinden Aşık Veysel'den öncede 500 tane ozanın olduğu söylenen bir ilde bunların hizmetleri yapılmıyor. Yapıldığını da düşünmüyorum. Ozanlarımızın yeterince tanıtılmadığını düşünüyorum" şeklinde konuştu.