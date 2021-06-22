Sayıştay Başkanlığı'na Metin Yener seçildi
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Sayıştay Başkanlığı'na Metin Yener seçildi

Sayıştay Başkanlığı'na Metin Yener seçildi
Anadolu Ajansı / Aynur Ekiz - Haberler | Politika

TBMM Genel Kurulu'nda, Sayıştay Başkanlığı'na, Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürü Metin Yener 255 oy alarak seçildi.

TBMM Genel Kurulu'nda, gizli oyla yapılan seçimde, Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürü Metin Yener ile Sayıştay 6. Daire üyesi Mehmet Aksoy yarıştı.

YENER 255 OYLA SEÇİLDİ

Yener, 255 oyla Sayıştay Başkanlığına seçilirken, Aksoy 4 oy aldı. Seçimde 1 boş oy çıkarken, 10 oy da geçersiz sayıldı.

METİN YENER KİMDİR?

Yener, 1972 yılında Ankara'da doğdu. Gazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü mezunu olan Yener, Gazi Üniversitesi'nde İktisat Politikası, Indiana Üniversitesinde Kamu Yönetimi alanlarında yüksek lisans eğitimini tamamladı.
Devletin çeşitli kademelerinde görev alan Yener, 2012 yılında Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdür Yardımcılığına, 2014'de ise Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğüne atandı.
2018 yılından bugüne Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü görevini sürdüren Yener, evli ve iki çocuk sahibi.

Sayıştay Başkanlığı'na Metin Yener seçildi
Sayıştay Başkanlığı'na Metin Yener seçildi
Sayıştay Başkanlığı'na Metin Yener seçildi
Sayıştay Başkanlığı'na Metin Yener seçildi
Sayıştay Başkanlığı'na Metin Yener seçildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aynur Ekiz

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