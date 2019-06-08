Sayısal Loto sonuçları 8 Haziran 2019: İşte kazandıran sayılar

8 Haziran Sayısal Loto sonuçları için heyecanla bekleyiş sona erdi. Geçen hafta altı bilen çıkmayınca bu akşam yapılacak çekilişe 828.365,62 TL devretmişti. 1-49 sayıları arasında seçilen altı sayıyı tahmin etme oyunu olan Sayısal Loto, bu akşam 1225. kez düzenlendi. Beyoğlu''ndaki Galatasaray Şube Müdürlüğünde yapılan Sayısal Loto çekilişi 21.15''te başladı. Haftanın kazandıran numaraları belli olduktan sonra Sayısal Loto sonuçları da Milli Piyango İdaresi tarafından açıklandı. Açıklanan Sayısal Loto sonuçları için aşağıdaki linke tıklamanız yeterli olacaktır.

Sayısal Loto Sonuçları 8 Haziran 2019

GEÇEN HAFTANIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Sayısal Loto oyununun 1224''üncü hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 828 bin 365 lira 62 kuruş devretti.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 77 kişi 4 bin 304 lira 75''er kuruş, 4 bilen 3 bin 260 kişi 76 lira 50''şer kuruş ve 3 bilen 57 bin 789 kişi 11 lira 45''er kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte toplam 1 milyon 242 bin 539 lira 80 kuruş ikramiye dağıtıldı. Hasılattan kamuya KDV olarak 686 bin 445 lira 94 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 383 bin 501 lira 1 kuruş aktarıldı.

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Sayısal Loto, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Sayısal Loto çekilişi, özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Sayısal Loto''''da çekilişler Milli Piyango İdaresi''''nce belirlenecek gün ve saatte (Çarşamba 21.45 ve Cumartesi 21.30 ) gerçekleştirilir.

Sayısal Loto''''da ikramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve Milli Piyango İdaresi''''nce belirlenen Şubeler yükümlüdür. Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.