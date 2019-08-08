Sayısal Loto sonuçları 7 Ağustos: Sayısal Loto'da ikramiye büyümeye devam ediyor!

08.08.2019 07:58

Sayısal Loto, Milli Piyango İdaresi tarafından 11.11.1996 tarihinden itibaren oynatılmaya başlayan bir oyundur. 1-49 sayı kümesi içinden yapılacak çekiliş sonunda belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan şans oyunudur. Dün akşam yapılan 1242. çekilişinde altı bilen çıkmadı. Cumartesi akşamı yapılacak çekilişe devreden ikramiye miktarı ise 6.522.049,12 TL. Sayısal Loto sonuçları 7 Ağustos detayları haberimizde.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI 7 AĞUSTOS

Sayısal Loto kazandıran numaraları: 11, 16, 24, 33, 38 ve 49

Sayısal Loto oyununun 1242. hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 6 milyon 522 bin 49 lira devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 135 kişi 4 bin 436 lira, 4 bilen 5 bin 841 kişi 77 lira 65'şer kuruş ve 3 bilen 101 bin 564 kişi 11 lira 75'er kuruş ikramiye kazandı. Çekilişte toplam 2 milyon 245 bin 858 lira ikramiye dağıtıldı. Hasılattan KDV olarak 1 milyon 240 bin 269 lira, Şans Oyunları Vergisi olarak da 693 bin 166 lira kamuya aktarılacak.

SAYISAL LOTO İKRAMİYELERİ NEREDEN ALINIYOR?

Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir..