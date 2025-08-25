Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı 25 Ağustos 2025? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle!

Birçok kişi Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı üzerinden çekiliş bilgilerine ulaşmak isterken, aynı zamanda bu haftanın talihlileri ve dağıtılan toplam ikramiye miktarı da dikkatle inceleniyor. Çekilişin resmi olarak duyurulmasıyla birlikte kazanan numaralar ve ödül dağılımı kamuoyuyla paylaşılacak.

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Sayısal Loto'da her kolon iki bölümden oluşur. Üst bölümde 34 numara, alt bölümde ise 180 numara yer alır. Oyuncular, üst bölümden 5 numara, alt bölümden ise 1 numara seçerek kuponlarını doldurur. Tek kolon ücreti 2 TL'dir ve ister tek, ister birden fazla kolon oynanabilir.

Sen Seç!

Kuponunu kendi sayılarınızla doldurabileceğiniz gibi, "Rastgele" seçeneğiyle sistemin sizin için otomatik oluşturduğu 5+1 kombinasyonunu da kullanabilirsiniz. Satış noktalarında kupon doldurmak istemeyenler için ise "Sen Seç" kutucuğu işaretlenerek yine otomatik numaralarla şanslı kolon hazırlanabilir.

Sistem Oyunu

Sistem seçeneğiyle bir kolonda 5'ten fazla üst numara veya 1'den fazla alt numara işaretlenebilir. Böylece çoklu kombinasyonlar üretilir ve otomatik olarak birden fazla kolon oluşturulur. Üst bölümden en fazla 10 numara, alt bölümden ise 8 numara işaretlenebilir.

Çoklu Çekiliş

"Çoklu Çekiliş" seçeneği işaretlenerek, tek kuponla birden fazla çekilişe katılmak mümkündür.

İptal Etme

Oynamaktan vazgeçilen kolonlar, altındaki "İptal" kutucuğu işaretlenerek geçersiz hale getirilebilir.

Ne Kadar Kazanabilirsin?

Sayısal Loto çekilişleri haftada iki kez Pazartesi ve Perşembe günleri yapılır. Çekilişte küreden 34 numaradan 5'i, 180 numaradan ise 1'i belirlenir.

Doğru tahmin sayınıza göre 5+1, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 kategorilerinden ikramiye kazanabilirsiniz. Büyük ikramiye ise 5+1 bilen talihlilere verilir. Aynı kategoriye birden fazla kazanan denk gelirse, ödül havuzu eşit şekilde paylaşılır.

25 AĞUSTOS 2025 PAZARTESİ SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

25 Ağustos 2025 Pazartesi Sayısal Loto sonuçları henüz açıklanmadı.