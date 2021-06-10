Sayın Valimiz, Tarımsal Sulama Faaliyetlerini İnceledi
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Sayın Valimiz, Tarımsal Sulama Faaliyetlerini İnceledi

Sayın Valimiz, Tarımsal Sulama Faaliyetlerini İnceledi
Habermetre - Haberler | Toplum

Erzincan İl Özel İdaresi'nin tarımsal sulama faaliyetlerini yerinde inceleyen Valimiz Sayın Mehmet Makas, sulama sezonu öncesinde onarımları tamamlanan sulama kanalları ile tarımsal sulamada büyük öneme sahip Mollaköy Pompa İstasyonu ve Çağlayan Hidroelektrik Santrali'nde incelemelerde...

Erzincan İl Özel İdaresi'nin tarımsal sulama faaliyetlerini yerinde inceleyen Valimiz Sayın Mehmet Makas, sulama sezonu öncesinde onarımları tamamlanan sulama kanalları ile tarımsal sulamada büyük öneme sahip Mollaköy Pompa İstasyonu ve Çağlayan Hidroelektrik Santrali'nde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı. Valimiz Sayın Mehmet Makas, Özel İdare Genel Sekreter Yardımcısı Salim Saltaş ile birlikte ilk olarak merkeze bağlı Kilimli Köyü'nü ziyaret ederek, yenilenen sulama kanallarını yerinde inceledi ve çevre köylerin muhtarlarının istek ve önerilerini dinledi. Ardından Mollaköy Beldesinde bulunan pompa istasyonunda incelemelerde bulunan Sayın Valimiz daha sonra Çağlayan Beldesinde ki Erzincan İl Özel İdaresi'ne ait Hidro Elektrik Santralini de ziyaret ederek, özel idare ve sulama birliği yetkililerinden bilgiler aldı.

Kaynak: Habermetre

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