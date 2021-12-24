Sayın Valimiz, Sümbül Valide Sultan Kız Kur'an Kursunu Ziyaret Etti

ERZİNCAN (Habermetre) - Sayın Valimiz Mehmet Makas, Eşi Hanımefendi Elif Makas ile birlikte Erzincan İl Müftülüğü Sümbül Valide Sultan Kız Kur'an Kursunu Ziyaret Ettiler. İl Müftüsü Burhan Çakır ve İHYA Vakfı Başkanı Ahmet Polat'ın da eşlik ettiği ziyarette, Kur'an Kursunda hafızlık yapan kız öğrenciler ile bir süre sohbet eden Sayın Valimiz ve Eşi Hanımefendi, Kur'an Kursu öğrencileri ile yakından ilgilenerek, öğrencilerin istek ve sorunlarını dinlediler.

Yetkililerden kursun faaliyetleri hakkında bilgi alan Sayın Valimiz Mehmet Makas daha sonra Eşi Hanımefendi Elif Makas ile birlikte öğrencilere çeşitli hediyeler vererek, şehitlerimiz için, ülkemizin birliği, beraberliği ve huzuru için dualar ettiler.

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