Sayın Valimiz Mertekli Regilatörü ve Gökburun Sol Sahil Sulama Kanalı'nda İncelemelerde Bulundu
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Sayın Valimiz Mertekli Regilatörü ve Gökburun Sol Sahil Sulama Kanalı'nda İncelemelerde Bulundu

Sayın Valimiz Mertekli Regilatörü ve Gökburun Sol Sahil Sulama Kanalı'nda İncelemelerde Bulundu
Habermetre - Haberler | Toplum

Sayın Valimiz Mehmet Makas, artan kuraklık tehlikesi ve tarımsal su ihtiyacını yerinde görmek amacıyla Mertekli Regilatörü, Gökburun Sol Sahil Sulama Kanalı'nda incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Sayın Valimiz Mehmet Makas, artan kuraklık tehlikesi ve tarımsal su ihtiyacını yerinde görmek amacıyla Mertekli Regilatörü, Gökburun Sol Sahil Sulama Kanalı'nda incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı. Valimiz Sayın Mehmet Makas, Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, AK Parti İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yaşar Felekoğlu ile birlikte Mertekli Regülatörü ve Gökburun Sol Sahil Cazibe Kanalı'ndaki çalışmaları yerinde inceledi. Sayın Valimiz, son dönemde yağışlarda azalma ve küresel sıcaklık artışı nedeniyle artan su talebi ve kullanımında dikkatli olunması gerektiğini ifade etti.

Kaynak: Habermetre

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Sayın Valimiz Mertekli Regilatörü ve Gökburun Sol Sahil Sulama Kanalı'nda İncelemelerde Bulundu - Haberler
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