Sayın Valimiz, Makamında Ziyaretçilerini Kabul Etti.

İlk olarak Kaçakçılık, İstihbarat, Harekat ve Bilgi Toplama Dairesi Başkanlığı El Yapımı Patlayıcılar ile Mücadele Koordine Müdürü Jandarma Kıdemli Albay Ömer Karabulut, ardından Halk Bankası Erzincan Şube Müdürü Veysel Kaçar ve İş İnsanı Zikrullah Karatürk daha sonra TOBB Binali Yıldırım Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Uğur Mutlu ve beraberindeki öğretmenler ile öğrencileri, son olarak İş İnsanı Ahmet Kızılırmak ve AK Parti Refahiye İlçe Başkanı İlhan Mızrak Sayın Valimiz Mehmet Makas'ı makamında ziyaret ettiler. Misafirleri ile bir süre görüşen Sayın Valimiz Mehmet Makas, nazik ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkür etti.

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