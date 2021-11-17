Sayın Valimiz, İmza Günü Etkinliğine Katıldı

ERZİNCAN (Habermetre) - Sayın Valimiz Mehmet Makas, Tarihçi Yazar Dr. Öğr. Üyesi Tahir Erdoğan Şahin'in bilim, kültür ve tarih kitaplarından oluşan imza günü etkinliğine katıldı. Düzenlenen imza gününe Sayın Valimiz ile birlikte Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent katıldı. Tarihçi Yazar Dr. Öğr. Üyesi Tahir Erdoğan Şahin'den kaleme aldığı kitapları hakkında bilgi alan Sayın Valimiz, Erzincanlı yazar ile bir süre sohbet etti.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet