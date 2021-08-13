Sayın Valimiz, Erzincan'da Sezonun İlk Bal Hasadını Gerçekleştirdi

Erzincan Arı Yetiştiricileri Birliği tarafından düzenlenen bal hasadı programına katılan Sayın Valimiz Mehmet Makas, arıcılara hayırlı olsun diyerek bereketli bir bal hasadı sezonu geçirmeleri temennisinde bulundu.

Erzincan Arı Yetiştiricileri Birliği tarafından düzenlenen bal hasadı programına katılan Sayın Valimiz Mehmet Makas, arıcılara hayırlı olsun diyerek bereketli bir bal hasadı sezonu geçirmeleri temennisinde bulundu. Düzenlenen bal hasadı törenine Sayın Valimiz Mehmet Makas'ın yanı sıra, Erzincan Belediye Başkanı Sayın Bekir Aksun, Erzincan İl Genel Meclisi Başkanı Bekir Yıldız, AK Parti İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Salih Aksu, Erzincan İl Özel İdare Genel Sekreteri Yaşar Felekoğlu, İl Tarım ve Orman Müdürü Murat Şahin, Arıcılar Birliği Başkanı Rahmi Özendi, resmi kurum amirleri ve birlik üyeleri katıldı. Sayın Valimiz Mehmet Makas, arıcılığın yoğun olarak yapıldığı ve ülkemizin en kaliteli ballarının üretildiği Erzincan'da 99 bin 878 adet arılı kovan varlığı bulunduğunu ifade ederek; "Erzincan, zengin bitki örtüsü ve endemik bitki türleriyle öne çıkmakta ve arıcılık sektörü için son derece uygun bir bölgedir. 2020 yılında 1697 ton balın üretildiği Erzincan'da, her zaman arıcılarımızın yanında olduk. Bundan sonra da her zaman arıcılarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: Habermetre