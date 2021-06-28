Sayın Valimiz Eğitime Destek Platformu İstişare Toplantısı'na Katıldı
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Sayın Valimiz Eğitime Destek Platformu İstişare Toplantısı'na Katıldı

Sayın Valimiz Eğitime Destek Platformu İstişare Toplantısı'na Katıldı
Habermetre - Haberler | Toplum

Eğitime Destek Platformu İstişare Toplantısı Sayın Valimiz Mehmet Makas, başkanlığında Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Eğitime Destek Platformu İstişare Toplantısı Sayın Valimiz Mehmet Makas, başkanlığında Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi toplantı salonunda gerçekleştirildi. Toplantıya; Erzincan Milletvekili Sayın Süleyman Karaman, Erzincan Belediye Başkanı Sayın Bekir Aksun, Misafir Hatip Ensar Vakfı Genel Müdürü Hüseyin Kader, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ)Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, vali yardımcıları, ilçe kaymakamları, bazı kurum müdürleri ve sivil toplum kuruluş temsilcileri katıldı. Toplantıda platform üyelerinin bilgilendirmelerinin ardından konuşan Misafir Hatip Ensar Vakfı Genel Müdürü Hüseyin Kader, Erzincan ve Türkiye genelinde eğitim konularında değerlendirmelerde bulundu. Toplantı da son olarak konuşan Sayın Valimiz, eğitime destek bakımından kamu kurum ve kuruluşları ile STK'lara büyük görevler düştüğünün altını çizerek, çalışmalarında başarılar diledi.

Kaynak: Habermetre

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