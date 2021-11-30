Sayın Bakanımız Mahmut ÖZER'İN Öğretmenler Günü kutlamaları kapsamında Tokat'ta öğretmenleriyle buluşması

TOKAT (Habermetre) - Sayın Bakanımız Mahmut ÖZER, Öğretmenler Günü kutlamaları kapsamında 24 Kasım 2021 tarihinde Tokat'ta bulunacak. Sayın Bakanımız doğup büyüdüğü il olan Tokat'ta öğrenim hayatı boyunca emeği olan öğretmenleriyle bir araya gelerek onların Öğretmenler Günü'nü kutlayacak.

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