Saygı dizisi bitti mi, final yaptı mı? Saygı 2. sezonu gelecek mi, ne zaman yayınlanacak?

İnternet platformlarında yayınlanan Türk dizileri büyük ilgi görmeye devam ediyor. BluTV'de yayınlanan, başrolünde Nejat İşler'in bulunduğu Saygı dizisi ilk sezonuyla seyircisiyle buluşmuştu. Peki, Saygı 2. sezonu ne zaman? Saygı dizisi bitti mi, final yaptı mı? Saygı dizisi oyuncuları kimler?

Blutv'nin çok sevilen yeni yapımlarından biri olan Saygı dizisi 15 Aralık itibariyle final yaptı. İlk olarak 27 Ekim 2020 tarihinde izleyici karşısına çıkan Saygı 2. sezonu olacak mı merak konusu oldu. Dizinin birinci sezonunu izleyenler Saygı 2. sezon ne zaman başlayacak? Saygı dizisi bitti mi, final yaptı mı?araştırmaya başladı. İşte detaylar…

SAYGI DİZİSİ BİTTİ Mİ?

Sekiz bölümlük ilk sezonunun ardından 15 Aralık Salı günü sezon finali yapan Saygı dizisi ekranlara bir süre ara verdi. Öte yandan Saygı 8. bölüm fragmanda görülen "Hayatında unutamayacağın bir gece olacak merak etme. Saygı Bir Ercüment Çözer Dizisi sezon finali ile salı 12.00'de sadece BluTV'de" notu; ikinci sezon için ipucu vermiş oldu. Dizinin ikinci sezonuyla yayın hayatına devam edecek olması izleyicileri sevindirdi.

BLUTV SAYGI 2. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Dizinin 2. sezonunun olacağı açıklandı ama ne zaman geleceğine dair net bir tarih verilmedi.

SAYGI DİZİSİ KONUSU

Toplumdaki çürümenin çözümünü kendi adaletinde bulan sert ve güçlü bir insan hikâyesi. Yapımcılığını İnter Medya'nın üstlendiği 'Saygı', Türkiye'nin fenomenleşen anti kahramanı Ercüment Çözer'in hikâyesini anlatıyor.

Kendi adaletini sağlamak için mücadele eden Ercüment Çözer'in yolu, onunla aynı amaç doğrultusunda hareket ettiğine inandığı iki genç ile kesişir: Helen ve Savaş.

SAYGI DİZİSİ OYUNCULARI

Behzat Ç. dizisinin sevilen karakterlerinden Ercüment Çözer'in etrafında şekillenen Saygı dizisinin kadrosunda yer alan oyuncular:

Nejat İşler - Ercüment Çözer

Rojda Demirer

Miray Daner

Boran Kuzum

Erkan Can

Tansu Biçer

Itır Esen

Eren Demirbaş