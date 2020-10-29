'Saygı' bugün başlıyor
29.10.2020 09:45 | Son Güncelleme: 29.10.2020 09:48
Behzat Ç.'nin anti kahramanı Ercüment Çözer'in dünyasına odaklanan; Nejat İşler, Boran Kuzum ve Miray Daner'i buluşturan ve adalet kavramını farklı bir bakış açısıyla tekrar sorgulatacak 'Saygı' dizisinin ilk bölümü BluTV'de yayınlandı.
Behzat Ç.'nin anti kahramanı Ercüment Çözer'in dünyasına odaklanan; Nejat İşler, Boran Kuzum ve Miray Daner'i buluşturan ve adalet kavramını farklı bir bakış açısıyla tekrar sorgulatacak 'Saygı' dizisinin ilk bölümü BluTV'de yayınlandı.
Kaynak: DailyMotion.com