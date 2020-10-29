'Saygı' bugün başlıyor

Behzat Ç.'nin anti kahramanı Ercüment Çözer'in dünyasına odaklanan; Nejat İşler, Boran Kuzum ve Miray Daner'i buluşturan ve adalet kavramını farklı bir bakış açısıyla tekrar sorgulatacak 'Saygı' dizisinin ilk bölümü BluTV'de yayınlandı.