Sayan: "Cumhur İttifakı'na en büyük destek Kürtlerden gelecek"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Sayan: "Cumhur İttifakı'na en büyük destek Kürtlerden gelecek"

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, 2023 Genel Seçimleri'nde Cumhur İttifakı'na en büyük desteğin Kürtlerden geleceğini ifade etti.

Sayan:
17.09.2020 00:13 | Son Güncelleme: 17.09.2020 00:17

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, 2023 Genel Seçimleri'nde Cumhur İttifakı'na en büyük desteğin Kürtlerden geleceğini ifade etti.

Ağrı Belediye Başkanı Sayan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bölge halkının terörden gördükleri zararı açık bir şekilde dile getirdiklerini belirterek, "Sahadan bildiriyorum. 2023 seçimlerinde Cumhur İttifakı'na en büyük destek Kürtlerden gelecek. Bölge halkı ve metropollerdeki akrabaları terörün Kürtlere ne kadar zarar verdiğini görüyor ve açık bir şekilde dillendiriyorlar. Devlet halka güven verirse gerisi çorap söküğü gibi gelir" ifadelerini kullandı. - AĞRI

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Angela Merkel Emmanuel Macron Erol Mütercimler Mevlüt Çavuşoğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Halil Sezai Metin Özülkü Ferhat Göçer Demet Akalın
Spor Sörloth Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Marcel Tisserand Oghenekaro Etebo
Daha Fazla Erkek Meriç Bursa Trabzonspor
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sayan: "Cumhur İttifakı'na en büyük destek Kürtlerden gelecek" - Ağrı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.9.2020 00:18:25. #1.15#
title