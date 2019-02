Saya Eğitim Merkezi Kursiyerleri Bartın Tso'da

Bartın'da faaliyet gösteren Saya Eğitim Merkezinde kurs gören bayan kursiyerler ve eğitmen Rıza Aslan Bartın Ticaret ve Sanayi Odası (Bartın TSO) Başkanı Halil Balık ve Kadın Girişimciler Kurulu'nu ziyaret etti.

TSO Başkanlığı makamında gerçekleşen ziyarette, Yönetim Kurulu Başkanı Halil Balık, Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Gülsüm Karakaş, Başkan Yardımcısı Süheyla Balık, Kadın Girişimciler Kurulu Üyeleri Türkan Aydın, Güzin Pelenkoğlu, Aynur Göktepe Kaya, Mine Fırıncıoğlu, Semra Akyol, Ümran Bayraktar ve Oda Genel Sekreteri Ahmet İncekara hazır bulundu.

"Kadınlarımız her alanda olmalı"

Kadınların her alanda bulunması gerektiğini belirten TSO Başkanı Halil Balık, "Bir ülkenin güçlü ve gelişmiş durumda olabilmesi ancak kadın-erkek ayırımını yapmadan herkese eşit imkan sağlamakla mümkün olur. Dünya nüfusunun yarısı kadındır. Olaya sadece sayısal açıdan baksak bile kadınların hayatımızdaki yerini anlayabiliriz. Bunun için her sektörde kadının aklına, bilgisine ihtiyaç vardır. Kadınlarımızın eğitime ve öğretime verdikleri önemi hayatın her yerinde görmemiz mümkün. Açılan kurslarda verilen eğitimlerde her zaman kadınların çoğunluğunu görüyoruz. Bir işin eğitimini almak öncelikle kişiye özgüven sağlar. Kursiyerlerimizin de aldıkları eğitimle iş hayatına daha sağlam adımlarla ilerleyeceklerine inanıyo-rum. Sayacılıkla ilgili eğitim alan bayan kursiyer-lerimiz bugün ki ziyaretlerinde gerçekleştirmek istedikleri projelerinden bahsettiler. Bizde eğitimler bittiğinde her zaman yanlarında olacağımızı ve her konuda destek vereceğimizi belirttik" dedi.

"Kadınların toplumdaki yeri çok önemli"

Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Gülsüm Karakaş ise yaptığı konuşmada, Kadın Girişimciler Kurulu olarak her zaman kadınların yanında olduklarını belitti. Yaptıkları projelerde bile önceliklerinin kadınlar olduğunu söyleyen Başkan Gülsüm Karakaş, kadınların toplumda yeri çok önemli, ka-dın dayanışması hem özel hayatta hem de iş haya-tında olması gerekli. Ziyaretimize gelen kursiyerlerimiz kurs bitiminde ne yapacaklarıyla ilgili yol haritalarını çizmiş durumda. Onların kararlı ve güçlü duruşlarını görmek bir kadın olarak bizleri inanılmaz mutlu etti. İnşallah hayalini kurdukları projelerini hayata geçirebilirler. Bizlerde Bartın TSO Kadın Girişimceler Kurulu olarak kadınları-mızın yanında olacağız"dedi. - BARTIN

Kaynak: İHA