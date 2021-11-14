Savunma sanayinde milyonluk vurgun davasında tahliye

ANKARA (DHA) - ANKARA'da savunma sanayi alanında faaliyet gösteren firmalar üzerinde baskı kurup yaklaşık 5 milyon lira vurgun yaptıkları iddia edilen 7 sanığın, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'nitelikli yağma', 'nitelikli dolandırıcılık' suçlarından 43'er yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı. Daha önce büyükelçilik olarak kullanılan binada resmi kurum görünümünde faaliyet yürüttükleri belirtilen 2'si tutuklu 7 sanık, suçlamaları reddetti. Mahkeme, tutuklu 2 sanığın da tahliyesine karar verdi.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, savunma sanayi alanında çalışan 4 mühendisin şikayeti üzerine geçen nisan ayında, 'TR-STS Savunma ve Harp Sanayi' adlı şirkete yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda şirketin yönetim kurulu başkanı Hüseyin Mesut Alver, genel müdür yardımcısı Serkan Yıldırım ile şirket çalışanları Mehmet D., Özgür Y., Rıfat Y, Umut A. ve Zekir D. gözaltına alındı. Savcılık sorgularının ardından tutuklanma talep edilen 7 kişiden Hüseyin Mesut Alver ile Serkan Yıldırım tutuklandı, 5 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bina ve alınan güvenlik önlemleriyle ilgili ise savunma sanayi alanında iş yapan tüm şirketlerde alınmış normal güvenlik prosedürü olduğunu belirten Alver, yaptıkları iş nedeniyle çok sayıda bürokrat ve siyasetçi tanıdığını ancak bunların isimlerini kullanarak menfaat sağlamadığını söyledi. Diğer firmalardan ihale için para alıp dolandırıcılık yaptıkları iddiaları ile silah zoruyla para alarak nitelikli yağma suçlamalarını da kabul etmeyen Alver, beraatını talep etti. Savunmasını yapan diğer sanıklar da suçlamaları kabul etmedi. Sanık savunmalarının ardından ara kararını açıklayan mahkeme, Hüseyin Mesut Alver'i yurt dışı yasağı, Serkan Yıldırım'ı da konutu terk etmeme adli kontrol şartı koyarak tahliye etti.