Şavşat'ta mayısta kar güzelliği
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Şavşat'ta mayısta kar güzelliği

Şavşat'ta mayısta kar güzelliği
Demirören Haber Ajansı / Nurbay USTA - Haberler | Güncel

ARTVİN'in Şavşat ilçesinin yüksek kesimleri, mayıs ayında etkili olan kar yağışıyla beyaza bürünürken, çiçek açan ağaçların karla buluşmasıyla seyirlik manzara oluştu.

ARTVİN'in Şavşat ilçesinin yüksek kesimleri, mayıs ayında etkili olan kar yağışıyla beyaza bürünürken, çiçek açan ağaçların karla buluşmasıyla seyirlik manzara oluştu.

Artvin'de hava sıcaklıklarının ani düşüşü sonrası yüksek kesimlere mayıs ayında kar yağdı. Şavşat ilçesinin yüksek kesimlerinde gece başlayan kar yağışı sabaha kadar devam etti. Yağan karla birlikte dağların zirvesi ve bazı köylerde yeşil örtünün üzeri beyaza büründü. Çiçek açan ağaçların da karla kaplanmasıyla seyirlik manzara oluştu.Bölgede yaşayan Mustafa Faruk Altın, "İlçemiz ve köylerinde mayıs ayında çiçekler tamamen açmıştı. Aslında mayıs ayında kar yağışına pek alışkın değiliz. Oldukça ilginç bir durum oldu. İnşallah bu yağan kar tarımı etkilemez" dedi.


Şavşat'ta mayısta kar güzelliği
Şavşat'ta mayısta kar güzelliği
Şavşat'ta mayısta kar güzelliği
Şavşat'ta mayısta kar güzelliği
Şavşat'ta mayısta kar güzelliği
Şavşat'ta mayısta kar güzelliği
Şavşat'ta mayısta kar güzelliği
Şavşat'ta mayısta kar güzelliği

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nurbay USTA

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