Savcının kullandığı cip ile otomobil çarpıştı: Savcının kızı hayatını kaybetti 8 kişi de yaralandı
Samsun'da cumhuriyet savcısının kullandığı cip ile bir otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı. Hayatını kaybeden kişinin çarpmanın ardından alev alan cipte sıkışan Savcı Yılmaz'ın küçük kızı hayatını kaybetti.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde cumhuriyet savcısı Ümit Yılmaz'ın kullandığı cip ile bir otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.
Terme'den Samsun yönüne giden, Samsun Adliyesinde görevli cumhuriyet savcısı Ümit Yılmaz'ın kullandığı 06 NS 891 plakalı cip ile sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 NE 1076 plakalı otomobil, Namazlı mevkisinde çarptı.
SAVCININ KIZI HAYATINI KAYBETTİ
Çarpmanın ardından alev alan cipte sıkışan Yılmaz'ın küçük kızı hayatını kaybetti. Kazada, cumhuriyet savcısı Ümit Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu her iki araçtaki 8 kişi yaralandı.
Öte yandan kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.