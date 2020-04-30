Savcı ve polisin gözü önünde drift atan sürücüye 6 bin 429 lira ceza

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde savcı ve polis ekiplerinin gözü önünde otomobiliyle drift yaparak uzaklaşan Kemal Güneş'e, 6 bin 429 lira ceza uygulandı.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde savcı ve polis ekiplerinin gözü önünde otomobiliyle drift yaparak uzaklaşan Kemal Güneş'e, 6 bin 429 lira ceza uygulandı. Sürücü belgesine 60 gün süreyle el konulan Güneş'in kullandığı otomobil de trafikten 60 gün men edildi.

Manavgat Sanayi Sitesi'nde geçen salı gecesi tamir için bekleyen kamyonetin içerisinde ölü bulunan Orhan Barut'un (53) cenazesinin cumhuriyet savcısı ve polisler tarafından incelendiği sırada, kırmızı renkli bir otomobilin sürücüsü drift yapmaya başladı. Polislerin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, hızla uzaklaştı. Zübeyde Hanım Caddesi'ne çıkan otomobil, drift yaparak gittiği trafik ışıklarından 'U' dönüşü yapıp, çevre yolunda gözden kayboldu.

Çevrede bulunan güvenlik kameralarının incelemesinde 06 LCA 43 plakalı otomobilin, Kemal Güneş'e ait olduğu tespit edildi. Polis merkezine davet edilen Kemal Güneş, kendisinin o saatte evinde olduğunu, otomobile binmediğini ve drift yapmasının söz konusu olmadığını iddia etti. Görevlilerin güvenlik kamera görüntülerini izlettirmesinin ardından Kemal Güneş, suçunu kabul etti.

Kemal Güneş'e 'trafiği tehlikeye sokmak' suçundan 6 bin 141 TL, 'sürücü belgesini yanında bulundurmamak' suçundan 288 TL olmak üzere toplam 6 bin 429 TL ceza uygulandı. Sürücü belgesine 60 gün el konulan Kemal Güneş'in kullandığı otomobil de 60 gün trafikten men edildi.

Kaynak: DHA