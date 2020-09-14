Savcı Sayan kimdir? Savcı Sayan kaç yaşında, nereli? Savcı Sayan hayatı ve biyografisi! Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Savcı Sayan izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Savcı Sayan kaç yaşında, nereli? Savcı Sayan hayatı ve biyografisi! Savcı Sayan kimdir?

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SAVCI SAYAN KİMDİR?

Doğum tarihi: 1971

Kaç yaşında: 49 yıl yaşında

Nereli: Tutak, Türkiye

Savcı Sayan, 24 çocuklu ailenin 12. çocuğu olarak 1971 yılında Ağrı'nın Tutak ilçesinde dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğreniminin ardından İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesini bitirdi. Bir süre öğretmenlik de yapan Sayan, ulusal kanallarda yorumculuk, bölgedeki töre cinayetleri üzerine yazdığı makaleler çeşitli gazetelerde yayınlandı. Sayan, ayrıca gençlik üzerine kitaplar yazdı. 1996-2000 yılları arasında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl ve ilçe gençlik kollarında MYK üyeliği gerçekleştirdi. 1999 ve 2004 yerel seçimleri'nde CHP'den Tutak belediye başkan adayı oldu. 2015 yılına kadar siyasi kariyerine Cumhuriyet Halk Partisinde devam eden Sayan, 2015 yılında AK Parti'ye geçti ve İzmir'den milletvekili adayı oldu fakat seçilemedi. 2019 Türkiye yerel seçimleri'nde AK Parti'den Ağrı belediye başkan adayı oldu ve seçildi.

Tarım ve inşaat sektörüyle de uğraşan Sayan, evli ve bir çocuk babasıdır.