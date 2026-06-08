Haberler

Reha Muhtar'ın "Cenazeme katılmasın" dediği Deniz Uğur'dan dikkat çeken paylaşım

Reha Muhtar'ın 'Cenazeme katılmasın' dediği Deniz Uğur'dan dikkat çeken paylaşım
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türk televizyon tarihinin efsane habercilerinden Reha Muhtar’ın vefatının ardından, eski eşi Deniz Uğur’dan dikkat çeken bir hamle geldi. Muhtar’ın geçmişte dillendirdiği "Ölürsem cenazeme gelmesin" vasiyetine uyarak törene katılmayan Uğur, babalarını son yolculuğuna uğurlayan ikiz çocukları Mina ve Poyraz’ın fotoğrafını paylaşarak derin bir sessizliği bozdu.

Medya dünyasının efsanevi isimlerinden Reha Muhtar, Bodrum'da tedavi gördüğü hastanede 66 yaşında yaşamını yitirdi.

Ölümüyle sevenlerini yasa boğan ünlü gazeteci için İstanbul Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde düzenlenen cenaze törenine, eski eşi Deniz Uğur’dan olan ikiz çocukları Mina ve Poyraz ile manevi kızı Ayşe Nazlı katıldı. Tabutun başında duran ikizlerin cenaze törenindeki olgun tavırları ve son halleri sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

VASİYETİ HAFIZALARDAYDI: CENAZEYE KATILMADI

Reha Muhtar’ın sağlığında kurduğu, "Sevenlerime vasiyetimdir, Deniz Uğur ölürsem cenazeme gelmesin" şeklindeki sert ifadeleri, vefatının ardından yeniden gündeme taşınmıştı. Bu çarpıcı vasiyet nedeniyle gözlerin çevrildiği eski eş Deniz Uğur, cenaze töreninde yer almayarak eski eşinin bu son isteğine sadık kaldı.

"RABBİM SİZİ KEM GÖZLERDEN ESİRGESİN"

Cenaze töreninin üzerinden geçen birkaç günün ardından oyuncu Deniz Uğur, sosyal medya hesabı üzerinden Mina ve Poyraz'ın bir fotoğrafını paylaştı.

Çocuklarına duyduğu güveni ve sevgiyi dile getiren ünlü oyuncu, paylaşımının altına, "Rabbim sizi kem gözlerden esirgesin; karakteriyle, bilinciyle, olgunluğuyla gurur duyduğum çocuklarım… Dayanışmanız daim olsun" notunu düşerek çocuklarına destek oldu.

Kaynak: Haberler.com
ABD Başkanı Trump'tan Netanyahu'ya İran'a saldırı uyarısı: Çok yakın zamanda yalnız kalabilirsin

Trump'tan Netanyahu'ya İran uyarısı: Çok yakın bir zamanda...
Kılıçdaroğlu: 11 Haziran'da kurultay sürecini başlatıyoruz

Özel, muradına erdi! CHP'de kurultay süreci başlıyor
Esenyurt'ta nişanlısının yanında öldürülen gencin görüntüleri ortaya çıktı

Bir hiç uğruna, nişanlısının yanında can verdi! İşte son anları
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Zonguldak'ta 2008'de kaybolan 'Kirpi' Ahmet Yılmaz cinayetinde 4 sanık ilk kez hakim karşısında

Vahşi cinayeti 18 yıl sonra itiraf etti: Sır gibi sakladım
Hedefleri başkasıydı! 50 yaşındaki kadını silahla taradılar

Fotoğraf dehşeti özetliyor: Yanlış hedefe 80 kurşun sıktılar
Kaçarken yakalanan şüpheliden ilginç savunma: Şansımı denedim

Polisten kaçarken yakalandı! Yaptığı savunma daha ilginç
Muhammed Umut, serinlemek için girdiği nehirde boğuldu

Sadece biraz eğlenmek istemişti! Küçük Umut'un korkunç ölümü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cübbeli Ahmet Hoca'yı kabul etti

Dolmabahçe'de sürpriz görüşme! İşte fotoğrafa düşülen not

Türkiye'nin en güvenli 5 şehri! İşte yüzde 88 ile ilk sıradaki ilimiz

Türkiye'nin en güvenli 5 şehri! İşte yüzde 88 ile ilk sıradaki ilimiz
Rahmi Koç'un 'Kürt kadın' fıkrasına gülen Binali Yıldırım'dan ilk sözler

Koç'un "Kürt kadın" fıkrasına kahkaha atan Yıldırım'dan ilk sözler