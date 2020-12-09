Savcı Sayan'ın ablası koronavirüsten hayatını kaybetti
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Savcı Sayan'ın ablası koronavirüsten hayatını kaybetti

09.12.2020 17:44 | Son Güncelleme: 09.12.2020 17:54
Savcı Sayan'ın ablası koronavirüsten hayatını kaybetti

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın ablası Hanım Atış koronavirüsünden hayatını kaybetti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Belediye Başkanı Savcı Sayan, tedavi altında olan ablasının koronavirüse yenik düştüğünü duyurdu.

Başkan Sayan yaptığı açıklamada, "İnna Lillâhi ve İnnâ İleyhi Raciûn... İstanbul Çam Sakura Hastanesinde Kovid-19 tedavisi gören ablam hakkın rahmetine kavuştu. Tedavi boyunca emeği geçen sağlık çalışanları hakkını helal etsin. Fedakar, yiğit bir Anadolu kadınıydı. Mekanın cennet olsun canım ablam" ifadelerini kullandı.

Savcı Sayan'ın ablası koronavirüsten hayatını kaybetti
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