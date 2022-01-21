Savcı Özlem'in ölümü davasında sanık astsubay: Şaka yapıyor sandık

YOZGAT'ın Sorgun ilçesinde, cumhuriyet savcısı Özlem Salkım'ın (28) doğum günü kutlamasında başından tabancayla vurularak hayatını kaybetmesiyle ilgili astsubaylar Ahmet M. ve Mehmet S.'nin tutuksuz yargılanmasına başlandı. Ahmet M., duruşmada, "Önce şaka yaptığını düşündük. Bize doğru çevirdi silahı ve yere doğru tutarak, kullanıma hazır hale getirerek, kendi kafasına tutmasıyla silah patladı" dedi.

Sorgun Adliyesi'nde görev yapan cumhuriyet savcısı Özlem Salkım, geçen yıl 24 Mart'ta, Bahçelievler Mahallesi Yazıcıoğlu Caddesi'ndeki evinde, arkadaş grubuyla doğum gününü kutlarken, başından tabancayla vurularak, ağır yaralı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından evde bulunan astsubaylar Ahmet M. ve Mehmet S. ile Özlem Salkım'ın arkadaşı cumhuriyet savcısı H.A. ile adliyede kantin görevlisi gözaltına alındı. 4 kişi, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında Ahmet M. ve Mehmet S. hakkında 'taksirle ölüme neden olmak' suçundan 6'şar yıla kadar hapis istemiyle dava açılırken, H.A. ve kantin görevlisi hakkında da kovuşturmaya yer olmadığı kararı verildi.

Anne Rahime Salkım ise "Ben kızımı adalete verdim, adaletten de hakkımı istiyorum. Benim çocuğumun hakkını yediler, hayalleriyle oynadılar, dünyasını yıktılar. Ben onu öksüz aldım, 3 aylıkken yurttan aldım. Ben onu yürüttüm, büyüttüm. Adalet adamı yaptım. Adaletten de onun hakkını istiyorum. Adalet yerini bulacak" diye konuştu.