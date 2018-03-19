Savcı, Mehmetçik Vakfı'na Bağış Şartıyla Uzlaştı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Cumhuriyet Savcısı Reşit Tufan Çınar ile ismi açıklanmayan vatandaş arasında yaşanan tartışma sonucu, Çınar vatandaştan şikayetçi oldu. Vatandaş hakkında "basit tehdit" ve "iş yeri dokunulmazlığının ihlalinden" dava açıldı. Cumhuriyet Savcısı Çınar, kendisine yönelik bir fiil nedeniyle şikayetçi olduğu kişiyle Mehmetçik Vakfı'na bağış yapması şartıyla uzlaştı.

İşlenen suçun uzlaştırma hükümleri kapsamında olması nedeniyle Fethiye Cumhuriyet Savcılığı Uzlaştırma Bürosu tarafından uzlaştırma süreci başlatıldı. Fethiye Cumhuriyet Savcısı Çınar'ın talebiyle vatandaşın Mehmetçik Vakfı'na bağış yapması sonucunda taraflar uzlaştı.

Çınar, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, Türk Yargı Sistemi'nin kamuya hizmet verdiğini, amacın vatandaşların hukuk içinde huzurlu yaşamalarını sağlamak olduğunu.

Türk Ceza Adaleti sistemi içinde onarıcı adalet anlayışının geliştirilmesine büyük önem verdiklerini, uzlaşmanın evvelden beridir milli kültür ve geleneklerimizin temel parçalarından biri, uyuşmazlıkların ceza adalet sistemi dışında da tarafların özgür iradesi ile çözülebileceğini belirtti. Çınar, uzlaşma kurumunun mağdurların haklarının korunması ve suç faillerin topluma kazandırılmasını amaçlayarak sosyal ve bireysel barışa hizmet ettiğini, uzlaşma ile mahkemeler önünde birikmiş davaların ceza adalet sistemi dışına çıkılarak da çözülebildiğini ifade etti.

Savcı Çınar, kendisinin ve tüm yargı mensuplarının Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından sınırlarımızda ve Suriye – Afrin bölgesinde güvenlik ve istikrarı sağlamak, anılan bölgedeki teröristleri etkisiz hale getirmek, bölge halkını terör baskısı ve zulmünden kurtarmak amacıyla başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit ve gazi olan Mehmetçiklerimize destek olabilme düşüncesinde olduk. Bu nedenle konuya dikkat çekebilmek ve farkındalık oluşturabilmek amacıyla söz konusu olaya ilişkin uzlaşma edimi olarak Şüpheli tarafından Mehmetçik Vakfı'na bağış yapılmasını talep ettiğini, soruşturma dosyasında Şüpheli konumda olan vatandaşın da bu talebi kabul etmesi ve bağış ödemesini yapmasıyla aralarındaki uzlaşmanın sağlanmış olduğunu dile getirdi. - MUĞLA